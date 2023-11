GF, l’abbraccio tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: “C’è qualcosa di forte che ci lega” L’abbraccio tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi segna un riavvicinamento tra i due che, ufficialmente, hanno deciso di continuare il percorso nella casa da separati. L’attrice si è commossa nel ricevere un messaggio dal trentenne che, a sua volta, ha ammesso che tra loro c’è qualcosa di forte.

A cura di Ilaria Costabile

Nonostante la tensione che nella casa più spiata d'Italia tende ad accumularsi e sono necessari giorni affinché certe situazioni tornino alla normalità, ci sono alcuni legami piuttosto forti, come quello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due, ormai, hanno deciso di mettere un punto alla loro storia d'amore, ma durante una cena il trentenne ha voluto leggere alla presenza di tutti una lettera che ha scritto per l'attrice, in cui la ringrazia per tutto ciò che ha imparato da lei in questo percorso.

Il messaggio di Giuseppe e l'abbraccio di Beatrice

Una lettera inaspettata che scioglie l'astio degli ultimi giorni, dovuto ad incomprensioni e consapevolezze sul loro rapporto, che li ha portati a dividersi. Se c'è chi su X (ex Twitter) parla di strategie da parte del gieffino che ha paura di perdere terreno una volta allontanatosi da Beatrice, nel confessionale della dimora di Cinecittà, la diretta interessata si lascia andare alle lacrime. Giuseppe, infatti, aveva scritto:

Vorrei in modo specifico ringraziare Beatrice, che nonostante tutte le discussioni e i litigi, è sempre stata pronta a perdonare i miei errori, per me in questa avventura sei stata un'insegnante di vita, volente o nolente hai allargato in me quella personalità di uomo che mancava, ricorda che le parole, le discussioni, i litigi vanno e vengono, ma l'importante è il bene che abbiamo dentro che deve rimanere.

Luzzi, chiamata a commentare l'accaduto, ammette di essere piacevolmente sorpresa: "Chi l'avrebbe detto sono rimasta imbalsamata dalla felicità, è un modo di dire strano, dalla commozione. Bello eh? È quella felicità mista a dolore". Contenta di questo gesto, quindi, dopo cena si avvicina a Giuseppe per abbracciarlo e i due si stringono forte, oscurando tutti i momenti negativi vissuti fino a quel momento.

Le confessioni di Giuseppe Garibaldi

"Molte volte un abbraccio vale più di mille parole" dice Garibaldi chiamato in condizionale per commentare questo momentaneo riavvicinamento e sottolinea come l'attrice non si aspettasse di ricevere questa manifestazione di stima e di affetto da parte sua: "Non credo se lo aspettasse". Poi, parlando con Fiordaliso, le dice: "Io lo vedo come ci guardiamo, è un qualcosa di forte che ci lega", e alla domanda su cosa prova quando la vede la mattina risponde: "Ma io non vedo l'ora di vederla", a quel punto la cantante lo incita a provarci ancora una volta se, davvero, sente un trasporto verso di lei.