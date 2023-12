GF, Federico Massaro in crisi per Vittorio Menozzi: le confessioni dei gieffini a Marco Maddaloni

Dopo il suo ingresso al Grande Fratello, Federico Massaro ha trascorso la maggior parte del tempo in casa accanto a Vittorio Menozzi. I due erano diventati inseparabili e anche sui social sembrava fosse nata una nuova coppia, ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato, con Vittorio che ha preso le distanze dal nuovo inquilino. Entrambi, però, si sono confidati con Marco Maddaloni, parlando apertamente dei loro dubbi.

Il primo a manifestare il suo malessere è proprio Federico che, infatti, spiega all'atleta di non aver compreso il motivo di un allontanamento così repentino e improvviso. Indeciso sul da farsi, quindi, chiede consiglio a Maddaloni che gli dice:

Tu non devi andare in crisi come sto vedendo. Magari adesso passa un po’ meno tempo con te, ma non c’è nulla di strano. Lui magari ti ha dato cento subito e poi è andato un po’ a scalare. Mica però per questo non ti vuole bene o non ci tiene. Lui è fatto così, ha delle giornate che non lo vedi e non lo senti, è affranto e immerso nei suoi pensieri. Poi delle volte baam è spumeggiante. Non far girare la tua giornata e la tua vita intorno all’umore di un altro. Tu devi essere Federico, che gestisce le sue giornate in autonomia. Prendi questa esperienza come dve essere presa. Puoi essere eliminato anche domani, ma è un gioco. Di sicuro non pensare che Vitto non ti voglia più intorno.