GF, Beatrice Luzzi critica Anita Olivieri: “Giuseppe è il suo burattino, lo rendono una vittima” Beatrice Luzzi parla dell’influenza che Anita Olivieri avrebbe nei confronti di Giuseppe Garibaldi. Secondo l’attrice, la gieffina è in grado di utilizzarlo come se fosse “il suo burattino”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il ritorno di Beatrice Luzzi nella casa più spiata d'Italia ha riacceso anche i riflettori su Giuseppe Garibaldi, con il quale la gieffina aveva avuto un flirt. Parlando con Monia La Ferrera l'attrice si è espressa in maniera piuttosto critica nei confronti di Anita Olivieri, perché ritiene che col suo modo di fare manipoli il trentenne calabrese che, dal canto suo, non ammette questo comportamento.

Beatrice Luzzi contro Anita Olivieri

Da sempre il rapporto tra Beatrice e Anita non si può dire sia stato idilliaco, dal momento che le due si sono sempre scontrate in maniera piuttosto accesa, e il più delle volte al centro delle loro discussioni c'era il rapporto con Giuseppe Garibaldi che, però, non sapeva in che direzione muoversi. L'attrice, quindi, ha contestato ancora una volta l'atteggiamento adottato dalla Olivieri e il conseguente modo di fare del giovane bidello:

A me quello che spaventa è la totale mancanza di oggettività che ha sempre dimostrato. Quando si tratta dei suoi amici le cose le vede in un modo, quando si tratta di quelli che non fanno parte del suo team le vede completamente diverse. Giuseppe viene un po' utilizzato da loro, lo rendono vittima, lo trattano come un burattino.

Luzzi, quindi, tende a giustificare il comportamento di Garibaldi che ai suoi occhi non è malizioso quanto i suoi amici: "Lui diventa quindi vittima della sua ingenuità. Loro lo difendono e in questo modo fanno gruppo. Ma chi ci perde è Giuseppe". Anche Monia, quindi, ha espresso un suo parere a riguardo, dicendo di aver affrontato l'argomento con i diretti interessati:

Io questo discorso l'ho fatto ad Anita, le ho detto che Giuseppe si sa difendere da solo e deve imparare a difendersi da solo. Lei difende tutti, lascia che si difendano da soli perché ne va anche a discapito suo. Non può sempre mettersi in mezzo alle cose. Lei mi ha risposto che è fatta così. In questo modo Giuseppe passa per quello che non sa difendersi.

Garibaldi, però, non sembra essere della stessa opinione e continua a frequentare assiduamente il suo gruppetto di persone, tra le quali c'è per l'appunto, Anita, da cui ormai è inseparabile.