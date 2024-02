GF, Alessio Falsone e il discorso a Greta Rossetti: “Sergio è coinvolto, non faccio dinamiche con te” Alessio Falsone spiega il perché non abbia voluto approfondire la sua conoscenza con Greta Rossetti, dicendo di averlo fatto per rispetto di Sergio D’Ottavi. Poco prima, il gieffino aveva anche parlato con Perla Vatiero che gli aveva voluto spiegare le reazioni di Mirko Brunetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella casa del Grande Fratello continuano i chiarimenti tra gli inquilini, soprattutto nell'ambito di quelle relazioni amicali che potrebbero diventare qualcosa di più. È il caso di Greta Rossetti e Alessio Falsone che, dopo aver avuto una conversazione chiarificatrice con Perla Vatiero, si è trovato a dover parlare anche del suo rapporto con la ex tentatrice, sottolineando che per amicizia nei confronti di Sergio D'Ottavi, non ha mai approfondito la sua conoscenza con lei.

Alessio Falsone parla del suo legame con Greta Rossetti

L'interesse che Sergio nutre nei confronti di Greta è ormai chiarissimo e il gieffino non ha mai negato di provare una forte attrazione nei confronti della gieffina, con la quale si è venuto a creare un rapporto di grande complicità. In un momento di confronto nell'area beauty della casa, Marco Maddaloni chiede ad Alessio Falsone se non fosse interessato anche lui a Greta Rossetti che, nel frattempo, assiste alla conversazione e l'allenatore sottolinea come la presenza di Sergio avesse sempre frenato un suo possibile passo avanti nei confronti di Greta e poi ha aggiunto:

Se io so che piaccio a Marco- perché tu piace a Sergio, non ci sto fuori sei ore, se siamo solo amici. Io voglio bene a tutti, ho complicità con te, con Perla, con Anita. Il fatto è che finché Sergio dorme io e te stiamo insieme, altrimenti non possiamo stare soli io e te. Siamo io, te e Sergio. Siccome io voglio bene a Sergio e so che lui è coinvolto emozionalmente nel senso che gli piaci, non mi metto a creare dinamiche. Perché magari il suo interesse è più forte del mio. Io e re ci stiamo conoscendo a livello amichevole, ma se siete tu e Sergio e so che il mio amico è coinvolto più di me non vengo proprio.

Il chiarimento tra Perla e Alessio

Poco prima, Alessio aveva avuto un confronto con Perla che gli aveva spiegato come Mirko, da fuori, avesse interpretato certi comportamenti adottati da entrambi e che lo avevano messo in allarme. La gieffina, quindi, ha spiegato:

Non lo dovevo fare io, fondamentalmente doveva farlo Mirko però lo faccio io, non per lui ma per noi, per la situazione. Visto che io ci tengo a te, lui da fuori aveva iniziato ad avere dei pensieri su di me cioè a ripensarci. Quindi, quando è venuto qui ci siamo confrontati per capire cosa volessimo realmente. Nel momento in cui sei entrato, secondo lui il mio approccio è stato diverso, ho approcciato in modo molto scherzo. C’è stata un’empatia veloce e livello di amicizia, nel capirci, nel parlare, nello scherzare…una complicità. Essendo una situazione pesante ha portato me a passare più tempo con te oppure a darti una confidenza in cinque, sei giorni, che lui, stando fuori, ha notato. Ha frainteso perché io non mi lascio andare così facilmente con le persone e con te l’ho fatto. Dall’esterno, oltre a dare questa mia confidenza ha visto del disagio in me nei tuoi confronti, cosa che magari non ho con gli altri, cosa che non è. Lui dice che se fosse passato un mese o non ci fosse stato lui di mezzo saresti stato il tipo di persona che a me piace. Il problema non sei tu ma sono io.

Lui, d'altro canto, ha ascoltato il discorso di Perla per poi aggiungere una sua considerazione in merito alla questione: "Non ho mai avuto la percezione che noi stessimo facendo qualcosa di sporco alle spalle di una persona che fuori avrebbe potuto starci male. Ho sempre fatto il tifo per voi perché secondo me c’è ancora qualcosa da consumare, vi auguro di essere felici, insieme, o individualmente".