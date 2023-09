Gerry Scotti smentisce la partecipazione a Sanremo: “Lo vedrò da casa come tutti voi” Gerry Scotti, ospite della puntata di domenica 24 settembre di Verissimo, ha smentito la sua partecipazione a Sanremo 2024. La notizia si era diffusa a seguito della pubblicazione di una foto insieme ad Amadeus.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di domenica 24 settembre di Verissimo è stato Gerry Scotti. Il conduttore nel salotto di Silvia Toffanin ha parlato dei suoi futuri progetti televisivi, partirà infatti una nuova edizione di Io Canto su Canale 5, di cui terrà le redini, ma ovviamente non poteva mancare qualche parola sull'indiscrezione circolata negli ultimi mesi circa la sua partecipazione a Sanremo.

Gerry Scotti e la questione Sanremo 2024

Era stata una foto in compagnia di Amadeus, intenti a fare colazione, a far sperare che sul palco dell'Ariston nella prossima edizione di Sanremo ci sarebbe stato anche Gerry Scotti. Speranze vane, a quanto pare, dal momento che il conduttore si è trovato a dover smentire la notizia e, infatti, ha dichiarato:

La parola Sanremo non è stata nemmeno mai pronunciata, quindi ci tenevo a dire che io guarderò Sanremo, da casa, come tutti voi. Lo dico perché giornali hanno riportato la notizia, raccontando questa storia che, insomma…abbiamo dovuto smentire.

Il noto volto di Canale 5, però, non ha esitato a commentare in maniera positiva il fatto che una sua possibile partecipazione al Festival fosse stata accolta con così tanto entusiasmo dal pubblico. Tante le manifestazioni di affetto ricevute nei giorni seguenti alla pubblicazione dello scatti, tra cui anche quelli di personaggi noti, ma Amadeus e Gerry Scotti, quindi, non saranno insieme nella prossima edizione della kermesse canora più famosa d'Italia. Inoltre il presentatore ipotizza di aver potuto confondere le idee con un post equivoco: