Gatto nero si imbuca nello studio del TG5, le immagini in diretta durante l’edizione delle 13:00

Un fuori programma in piena regola ha chiuso l’edizione delle 13:00 del TG5. Nella parte finale del telegiornale, poco dopo i saluti della conduttrice, un gatto nero ha fatto il suo ingresso nello studio, comparendo nelle inquadrature conclusive della diretta.

Il felino ha attraversato il pavimento con passo tranquillo, come se conoscesse perfettamente tempi e spazi televisivi, avvicinandosi alla scrivania e puntando dritto verso la giornalista Domitilla Savignoni, che non si è scomposta, restando seduta al suo posto. Nessun commento è arrivato in diretta, anche perché le telecamere stavano ormai staccando sull’inquadratura dall’alto dello studio che tradizionalmente conclude ogni edizione un istante prima che la linea passi ai successivi appuntamenti tv della giornata. Non è chiaro se il gatto in questione appartenga proprio alla giornalista. Sul profilo Instagram di Savignoni, tuttavia, non compare alcun post che la mostri in compagnia di un gatto nero.

Chi è Domitilla Savignoni, giornalista e conduttrice dell'edizione delle 13:00 del TG5

Volto noto del TG5, Domitilla Savignoni è vice caporedattore della redazione esteri e conduce stabilmente l’edizione delle 13. Giornalista con una lunga esperienza sul campo, ha seguito negli anni dossier internazionali e missioni all’estero, distinguendosi per uno stile sobrio e misurato che la accomuna a un altro volto storico del Tg5, la vicedirettrice Cesara Buonamici.

Il precedente in Brasile

Non è la prima volta che un telegiornale viene “interrotto” da un felino. Nel 2023, in Brasile, un gatto nero entrò nello studio del Jornal do Almoço, notiziario locale di Criciúma, durante una diretta. Anche in quel caso le immagini fecero rapidamente il giro del web, diventando virali per la naturalezza con cui l’animale si aggirava in studio e vicino ai due conduttori.