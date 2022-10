Garrison Rochelle: “Ho amato una donna, di storie importanti ne ho avute poche e ho sofferto sempre” Garrison si racconta nel salotto di Silvia Toffanin, parlando della sua carriera, del rapporto simbiotico con sua madre, ma anche dell’amore che gli procurato diverse sofferenze.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di domenica 23 ottobre di Verissimo è stato un volto notissimo della tv, ovvero Garrison Rochelle che ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin come è nata la sua carriera. Arrivato in Italia dall'America, ha trovato nella tv uno spazio in cui crescere professionalmente, e nel suo privato ha gestito una vita segnata da storie importanti, ma anche dolorose.

Garrison e il rapporto con i suoi genitori

Sessantasette anni il 4 novembre, Garrison Rochelle si presenta in tv come un eterno ragazzo innamorato della vita, una verve che dice di aver preso interamente da sua madre: "Ha 92 anni è tutto per noi e la mamma ha cresciuto 4 figli perbene, abbiamo lo stesso temperamento, sono quello più forte, sono molto simile a lei". Eppure, nonostante questo legame così simbiotico, il coreografo non vede la mamma da parecchio tempo: "Non la vedo da 5 anni, c’è stato il covid in mezzo, ci sentiamo sempre, quest’anno devo andare, ho bisogno di vederla, di abbracciarla". Se con sua madre c'è sempre stato questo rapporto bellissimo, con il padre invece non è stato così semplice:

Io non ho mai avuto un rapporto con mio papà, eravamo 4 figli, ma lui non ha mai cresciuto nessuno di noi bene, era orfano perché i genitori non c’erano più ed è passato da un parente all’altro, non sapeva come crescere dei figli, mi dispiace.

Il successo come coach ad Amici

Arrivato in Italia sul finire degli Anni Ottanta, portato in tv da Heather Parisi, dopo aver lavorato anche nei teatri di Broadway, Garrison ha trovato la sua strada nel mondo del piccolo schermo partecipando a decine e decine di programmi, diventando uno dei volti più noti di uno show come Amici: "Ognuno di quei ragazzi che è entrato nello studio, ho una storia con loro, la stima dei ballerini e dei colleghi, cosa puoi chiedere di più?".

Gli amori di Garrison tra cui una donna

Tante le esperienze che ha vissuto nella sua vita, come racconta a Silvia Toffanin, che gli chiede se ha mai avuto problemi a dover dichiarare di essere omosessuale, sia in famiglia che fuori: "L’unica volta che mia mamma ha detto qualcosa, era quando è molto Rock Hudson, mi ha detto “stai attento”. Voleva farmi capire che sapeva", racconta il ballerino che aggiunge: "Non ho mai avuto problemi di bullismo. Ho accettato quando avevo 19 anni, per la prima volta mi sono innamorato di un uomo. Quando ho capito questa cosa mi sono detto, ok dai, un problema in meno". Tra le sue tante avventure c'è stata anche quella con una donna: "Durante l’università mi sono innamorato di una donna, viviamo insieme, lei la trattava malissimo, non ne voleva sapere, mentre tutti i suoi fidanzati sono diventati come figli per lei". L'amore ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella vita di Garrison, che non gli ha risparmiato sofferenze: