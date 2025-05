video suggerito

'Fuoco gate' all'isola dei Famosi, Ibiza Althea: "Avevamo in mente di nascondere un accendino nelle parti intime" All'Isola dei Famosi 2025 è scoppiato il 'fuoco gate': il naufrago Leonardo Brum ha acceso il fuoco usando un accendino che dice di aver trovato sulla spiaggia rischiando di provocare un incendio. La modella Ibiza Althea, che avrebbe dovuto far parte del cast, ha commentato: "Tutti noi avevamo in mente di portarci dietro un accendino dentro le parti intime".

A cura di Elisabetta Murina

All'Isola dei Famosi 2025 è scoppiato il ‘fuoco gate'. Il naufrago Leonardo Brum, durante la settimana, ha acceso il fuoco usando un accendino che dice di aver trovato sulla spiaggia, rischiando così di provocare un incendio e costringendo la produzione a dover intervenire. Nel corso della puntata del 12 maggio, la conduttrice Veronica Gentili ha parlato dell'accaduto e sui social ha spiegato la sua teoria anche la modella Ibiza Althea, che avrebbe dovuto far parte del cast.

La verità di Ibiza Althea sull'accendino all'Isola dei Famosi

La modella, che avrebbe dovuto far parte del cast ma è stata poi improvvisamente esclusa, in alcune storie Instagram ha commentato il ‘fuoco gate', spiegando la sua teoria su come possa essere arrivato sull'Isola: "Vi dico che tutti noi avevamo in mente di portarci dietro un accendino dentro le parti intime". E ha poi continuato spiegando un problema che si sarebbe potuto creare: "Sappiamo che se si bagna, ci mette un giorno per rifarlo funzionare". Ibiza crede alla versione di Leonardo Brum e al fatto che l'oggetto possa essere finito in spiaggia per sbaglio: "Io non voglio dirlo, ma secondo me è possibile davvero che questo accendino sia caduto da qualche parte perché tutte le prove i naufraghi le hanno fatte nel mare e si sarebbe bagnato. E il fuoco lo hanno fatto la stessa sera”.

Veronica Gentili rimprovera i naufraghi: "Ci sono delle regole e vanno rispettate"

Durante la puntata del 12 maggio dell'Isola dei Famosi, Veronica Gentili ha parlato dell'episodio dell'accensione del fuoco e ha cercato di capire con Spadino, leader del gruppo, cosa sia accaduto. La conduttrice si è mostrata piuttosto infastidita dal fatto che le regole siano state violate: "Non ti è venuto in mente che ci sono delle regole e vanno rispettate?". E a Leonardo Brum, che ha concretamente acceso il fuoco, ha detto: "Come ti è venuto in mente?". Brum si è scusato e ha ammesso le sue colpe, precisando di aver trovato l'accendino e di averlo usato per velocizzare la procedura. Chiamata in causa, anche Teresanna si è esposta: "La prima sera c'è stata una confusione, il vero problema è ognuno pensa al singolo e non al gruppo".