Freeze, il game show tipo LOL con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales su Rai2: concorrenti e come funziona

Parte stasera, martedì 16 settembre, Freeze, il nuovo gioco televisivo con Nicola Savino e Rocio Munoz Morales alla conduzione. Il format è giapponese e nasce dai creatori di LOL: come funziona e chi sono i concorrenti della prima puntata di stasera.

Parte questa sera, martedì 16 settembre 2025, dalle 21.20 su Rai 2 il nuovo programma Freeze – Chi sta fermo vince. Show condotto da Nicola Savino e Rocio Munoz Morales, è l'adattamento italiano dell'omonimo format giapponese creato dagli stessi ideatori di LOL – Chi ride è fuori, trasmesso su Prime. Il meccanismo del nuovo programma prevede che otto concorrenti – che cambiano per ogni puntata – restino immobili, rinchiusi in una stanza, qualunque cosa accada. Gli "arbitri" del gioco sono Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e una terza celebrità a sorpresa per ogni appuntamento.

Come funziona il gioco Freeze – Chi sta fermo vince

Freeze, format giapponese creato dagli stessi ideatori di LOL, è il nuovo gioco televisivo le cui regole ricordano il reality disponibile per la visione su Prime. Gli otto concorrenti – che cambieranno per ogni puntata – saranno divisi in due squadre e rinchiusi in una stanza. Quando Nicola Savino, il conduttore, annuncerà dallo studio il "Freeze", tutti dovranno restare immobili nonostante le provocazioni. Saranno messi alla prova in ogni manche, ma sarà vietato sorridere, avere reazioni o muoversi. Solo una squadra accederà al round finale – attraverso il punteggio raggiunto – che decreterà il vincitore assoluto di Freeze.

Gli arbitri del game show con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales

Gli arbitri che giudicheranno il gioco e il comportamento dei concorrenti sono Mara Maionchi e Ubaldo Pantani – con le sue imitazioni – e un terzo giudice che cambierà per ogni puntata. Nel primo appuntamento di martedì 16 settembre, in prima serata su Rai2, ci sarà Alberto Rimedio, telecronista della Nazionale italiana.

Chi sono i concorrenti della prima puntata

Saranno otto i concorrenti in ogni puntata. I volti noti dello spettacolo italiano che sono stati scelti per la prima puntata di martedì 16 settembre sono Ema Stokholma, Enzo Miccio, Francesco Arienzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Paola Di Benedetto e Sabrina Salerno.