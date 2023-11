Francesco Giorgino dopo l’addio al TG1 torna in tv con XXI Secolo: “È la mia scommessa” Da lunedì 20 novembre in seconda serata su Rai1, andrà in onda il nuovo programma di Francesco Giorgino, XXI Secolo.

A cura di Daniela Seclì

Francesco Giorgino torna in tv da lunedì 20 novembre. Il giornalista condurrà il programma di approfondimento XXI Secolo. L'appuntamento è in seconda serata, alle ore 23:00. La trasmissione, che è stata presentata in una conferenza stampa tenutasi mercoledì 15 novembre, proporrà agli spettatori il racconto settimanale dell'attualità con uno sguardo sul futuro dell'Italia e del mondo:

Questo programma è una scommessa. Nasce dal presupposto di voler raccontare l'attualità in una chiave prospettica diversa. Mettiamo insieme la forza della fattualità con la forza dell'anticipazione degli accadimenti, se non i più probabili, almeno quelli possibili.

XXI Secolo, il programma sarà diviso in tre parti

Ogni puntata del programma XXI Secolo sarà divisa in tre parti. Nella prima parte, ci sarà un ospite politico o istituzionale, nella seconda parte si parlerà di economia con un esperto del settore, mentre nella terza parte si lascerà spazio alla cultura, allo spettacolo e allo sport:

Ci muoveremo sul presupposto di un format che tende a contaminare tre linguaggi giornalistici: quello delle immagini con inviati nelle zone più calde del pianeta, cioè il reportage con la costruzione di servizi anche dal punto di vista narrativo; il linguaggio della parola, non con la contrapposizione frontale, perché ci sono già tanti programmi che lo fanno, ma con il faccia a faccia, one to one, per responsabilizzare i decision maker. Infine il linguaggio dei dati, che è una scommessa. Mi piace il data journalism e cercheremo di scegliere dati ufficiali, per arrivare poi all'analisi e al confronto delle opinioni.

Il ritorno in TV dopo l'addio al Tg1

Nel 2022, l'addio al Tg1 dopo 30 anni. Un addio doloroso, così Francesco Giorgino lo ha definito in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera: "Parliamo di trent’anni della mia vita. Ma prima o poi poteva capitare. A luglio dell’anno scorso mi è stato comunicato che non avrei più condotto l’edizione delle 20. Insieme all’azienda, poi, abbiamo trovato delle soluzioni che mi hanno permesso di diventare direttore e conduttore di programmi”. E da lunedì 20 novembre sarà al timone di XXI Secolo su Rai1.