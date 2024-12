video suggerito

Francesca Sorrentino chiede nuovi corteggiatori a Uomini e Donne: per lei arriva un ex del GF Vip

A cura di Gaia Martino

Un ex concorrente del Grande Fratello Vip si sarebbe presentato nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Francesca Sorrentino. Stando alle anticipazioni del dating show fornite da Lorenzo Pugnaloni, la tronista – dopo essersi ritrovata senza corteggiatori – ha deciso di darsi una nuova possibilità nel programma. Per questo motivo ha chiesto a Maria De Filippi e alla redazione di aprire le porte a nuovi ammiratori: in studio, per lei, si sarebbe presentato Gianluca Costantino.

"Gianluca Costantino a Uomini e Donne per corteggiare Francesca Sorrentino"

Sarebbe Gianluca Costantino il nuovo corteggiatore di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne. Lorenzo Pugnaloni rivela quanto accaduto nello studio del dating show dove è stata registrata una nuova puntata che andrà in onda prossimamente.

Gianluca Costantino è stato uno dei protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip: ha vissuto nella casa di Cinecittà insieme a Soleil Sorge, Delia Duran e il resto dei concorrenti di quella edizione. A distanza di circa due anni, avrebbe deciso di tornare in tv per conoscere la tronista romana.

Le anticipazioni sul trono di Francesca Sorrentino

Francesca Sorrentino, dopo un inizio traballante, ha dato vita al suo trono conoscendo diversi corteggiatori. Purtroppo, però, qualcosa sarebbe andato storto e nella registrazione di ieri, stando alle anticipazioni, la tronista è rimasta senza ragazzi intenti a conoscerla. "Paolo non si è più presentato, Francesco c'era ma non ha mai risposto alle chiamate della produzione né a quelle di Francesca" ha raccontato Pugnaloni. In studio, il corteggiatore avrebbe spiegato che per "problemi di salute" in alcuni momenti deve stare da solo. Francesca Sorrentino avrebbe così deciso di ampliare le sue conoscenze aprendo le porte a nuovi corteggiatori.