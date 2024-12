video suggerito

Uomini e Donne Anticipazioni: Gemma Galgani piange per un gesto di Fabio Cannone, Ciro e Gianmarco lasciano lo studio Le anticipazioni delle nuove puntata di Uomini e Donne: il gesto di Fabio Cannone commuove Gemma Galgani, il gavettone di Tina Cipollari alla dama del Trono Over, Ciro e Gianmarco lasciano il programma, Francesca Sorrentino chiede nuovi corteggiatori.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni di Uomini e Donne. Martedì 10 dicembre è stata registrata una nuova puntata relativa al Trono Classico e al Trono Over. Tanti i colpi di scena. Fabio Cannone avrebbe fatto un gesto distensivo nei confronti di Gemma Galgani, che avrebbe fatto piangere la dama. Intanto, Francesca Sorrentino avrebbe chiesto nuovi corteggiatori. Gianmarco, allora, avrebbe lasciato lo studio. Sarebbe andato via anche Ciro, corteggiatore di Martina.

Anticipazioni Trono Over: Tina Cipollari fa un gavettone a Gemma Galgani

Le anticipazioni di Uomini e Donne diffuse da Lorenzo Pugnaloni svelano che Tina Cipollari avrebbe fatto di nuovo un gavettone a Gemma Galgani. Inoltre, ci sarebbero stati degli sviluppi nel rapporto tra Fabio Cannone e Gemma Galgani. Il cavaliere del Trono Over starebbe frequentando una donna del parterre, ma avrebbe chiesto a Gemma di fare pace mentre ballavano insieme. La dama si sarebbe commossa.

Anticipazioni Trono Classico, cosa è successo a Martina, Francesca e Michele

Veniamo al trono classico e agli sviluppi per i tronisti Martina De Ioannon, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi. Novità nel trono di Martina. Gianmarco l'avrebbe raggiunta in camerino e le avrebbe dato un bacio. Ciro, dopo avere assistito alla scena, avrebbe lasciato il programma precisando a Martina di potersi risparmiare la fatica di andarlo a riprendere. Maria De Filippi avrebbe permesso alla tronista di raggiungere il corteggiatore dietro le quinte, ma dopo avere parlato a lungo Ciro non sarebbe comunque rientrato in studio. Francesca avrebbe chiesto nuovi corteggiatori. Gianmarco, tornato in studio, non avrebbe preso bene la decisione della tronista e sarebbe andato via di nuovo. Per Sorrentino, dunque, sarebbe rimasto solo Francesco. Così, sarebbero scesi nuovi corteggiatori per lei. Michele avrebbe eliminato Mary, perché preferirebbe arrivare alla scelta con Veronica e Amal.