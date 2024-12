video suggerito

Uomini e Donne anticipazioni: Francesca Sorrentino resta senza corteggiatori, Fabio Cannone dimentica Gemma Galgani Le anticipazioni delle nuove puntata di Uomini e Donne. Fabio Cannone avrebbe ormai dimenticato Gemma Galgani e si sarebbe dimostrato desideroso di conoscere altre donne. La tronista Francesca Sorrentino sarebbe rimasta con un solo corteggiatore, Francesco. La scelta o la conclusione del suo percorso sembrano ormai alle porte.

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 9 dicembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che ha lasciato spazio ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. Grazie alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni è possibile scoprire qualche dettaglio su quanto accaduto nello studio del programma di Maria De Filippi.

Cosa è successo tra Gemma Galgani e Fabio Cannone

Le anticipazioni svelano che la conoscenza tra Gemma Galgani e Fabio Cannone sarebbe ormai definitivamente conclusa. L'uomo avrebbe accettato di conoscere una nuova corteggiatrice. Nonostante la fine della conoscenza con Gemma, dunque, Cannone avrebbe deciso di restare nel programma. Non sembra avere avuto fortuna neanche la frequentazione tra Maurizio e Gloria. La decisione di mettere un punto sarebbe stata presa dalla dama del Trono Over e in studio i due avrebbero avuto un chiarimento che sarebbe sfociato in una discussione perché l'uomo non riuscirebbe a comprendere i motivi dell'allontanamento di Gloria. Cristina avrebbe messo fine alla conoscenza con Diego.

Anticipazioni Trono Classico, cosa è successo a Martina, Francesca e Michele

Veniamo al trono classico e agli sviluppi per i tronisti Martina De Ioannon, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi. Francesca sarebbe rimasta senza corteggiatori eccetto Francesco. Paolo non si sarebbe presentato alla registrazione dopo avere avvisato la produzione. Francesco si sarebbe negato per giorni alle telefonate di Francesca e della produzione e in studio avrebbe spiegato che ogni tanto ha bisogno di restare solo per via di alcuni problemi di salute. Se non arriveranno nuovi corteggiatori per lei, il suo percorso sembra destinato a concludersi: eccetto Francesco non c'è nessun altro tra cui scegliere. Martina sarebbe uscita sia con Gianmarco – che l'avrebbe etichettata come infantile – che con Ciro, con cui l'esterna sembra sia stata più serena. Non si sarebbe parlato di Michele. Non resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutti i dettagli.