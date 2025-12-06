Francesca Fialdini torna a Ballando e la giuria le dà il massimo, Lucarelli: “Ci hai regalato il Paradiso”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Francesca Fialdini è tornata a Ballando con lo Stelle. Dopo l'infortunio al piede e la microfattura scomposta a tre costole, la concorrente si è giocata il rientro in gara durante il ripescaggio, nella puntata in onda sabato 6 dicembre su Rai1.

"Il piede va meglio, sulle costole ci stiamo lavorando", ha spiegato la concorrente prima di esibirsi, come già aveva fatto sapere qualche giorno fa in un'intervista a Fanpage.it. La conduttrice di Da Noi… A ruota libera ha voluto ribadire che tutto quello che è stato detto sulle sue condizioni di salute l'ha solo spinta a dare il massimo: "Più mi mettevano in dubbio, più mi davano la forza di farcela. Oggi sono felice di essere qua". Nello studio di Ballando con le Stelle, Fialdini e Pernice si sono esibiti in un sensuale paso doble che ha conquistato la giuria all'unanimità.

"Sono felice di vedervi in pista. C'è una sensualità fuori dal comune. Francesca, ti stai trasformando", ha detto Alberto Matano. E anche Ivan Zazzaroni è stato d'accordo: "Un certo effetto l'hai fatto anche a me. Hai ballato divinamente, è stato bello rivederti". Carolyn Smith le ha fatto i complimenti: "Ottima performance, con tutti gli elementi giusti, molto compatta e provocante". Selvaggia Lucarelli ha ‘giocato' con le metafore: "Eva nasce da una costola di Adamo, la nuova Francesca nasce dalle sue tre costole rotte e ci regala il Paradiso. Mi ha fatto anche un po' sesso". "Ho visto solo le cosce, wow", ha commentato Guillermo Mariotto. La giuria ha premiato la concorrente con il massimo dei voti per un totale di 50 punti. È la seconda volta che succede dall'inizio del programma.