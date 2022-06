Floris ancora alla conduzione di Otto e Mezzo al posto di Lilli Gruber, la giornalista resta a casa La conduzione temporanea di Giovanni Floris a Otto e Mezzo proseguirà. Dopo un contatto a rischio pare infatti che Lilli Gruber sia risultata positiva al Covid.

A cura di Andrea Parrella

Da più di una settimana, ormai, la conduzione di Otto e Mezzo è affidata a Giovanni Floris. Non è la prima volta che accade, il conduttore di DiMartedì aveva già sostituito per brevi periodi la collega Lilli Gruber alla conduzione del talk di approfondimento dell'access di La7.

Perché Lilli Gruber è assente a Otto e Mezzo

La notizia della sostituzione di Floris risale all'inizio di giugno, quando Gruber aveva avuto un contatto con un positivo, come Floris aveva chiarito: ""Sostituisco temporaneamente e non abusivamente Lilli, che ha avuto un contatto con una persona positiva al Covid e sta aspettando l’esito del tampone". Semplice precauzione, dunque.

Floris alla conduzione da inizio giugno

A distanza di 8 giorni, tuttavia, Giovanni Floris continua a restare saldamente al comando della trasmissione in onda dal 2002 e condotta dal 2008 da Lilli Gruber. Nessuna notizia in merito a un ritorno nei prossimi giorni e la logica domanda di chi si interroga sulle condizioni della giornalista. La risposta è arrivata nelle ultime ore, come riporta Libero secondo cui Lilli Gruber sarebbe risultata positiva al Covid nel tampone effettuato in questi ultimi giorni.

Quando torna Lilli Gruber a Otto e Mezzo

Come noto, dal 1 aprile 2022 chi ha avuto un contatto con un positivo rimarrà in regime di autosorveglianza con mascherina Ffp2 per 10 giorni e test antigenico o molecolare in presenza di sintomi. In caso di risultato negativo il test va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di positività l'isolamento previsto è di 10 giorni per i non vaccinati o i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per i guariti da più di 120 giorni l’isolamento; mentre ammonta a 7 giorni per i vaccinati con 3° dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e per guariti da meno di 120 giorni l’isolamento dura 7 giorni. In base a questi fattori è presumibile che l'assenza forzata di Gruber da Otto e Mezzo durerà anche nei prossimi giorni, prima di poter effettuare un nuovo test.