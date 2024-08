video suggerito

Flavio Insinna da ottobre su La7 con Famiglie d’Italia: “Venite a giocare”, come partecipare ai casting In un video con Andrea Salerno, Flavio Insinna annuncia che i casting sono aperti per il suo nuovo programma: “Famiglie d’Italia, anche rotte, potete venire a giocare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fervono i preparativi per il nuovo programma di Flavio Insinna. Il conduttore, ex volto di Rai1, è approdato a La7 per condurre Famiglie d'Italia, game show che sarà collocato nella fascia preserale. In queste ore è stato pubblicato sui social ufficiali di La7, il video in cui Insinna e Andrea Salerno annunciano che i casting sono aperti.

Famiglie d'Italia a ottobre su La7, è il nuovo programma di Flavio Insinna

Nel video pubblicato su X da La7, Flavio Insinna è in motorino con Andrea Salerno e annuncia che il suo nuovo programma – Famiglie d'Italia – andrà in onda a partire da ottobre:

Su La7 a ottobre, si chiama sempre Famiglie d'Italia…anche se non è un gran periodo per le famiglie. Anche se siete separati, Famiglie d'Italia, anche rotte, potete venire a giocare. Guardate noi, più rotti di così.

Il programma prevede una sfida tra famiglie basata su diversi sondaggi. Una nuova tappa professionale che ha appassionato il conduttore e attore. Il mese scorso, Urbano Cairo ha ufficializzato l'arrivo di Flavio Insinna a La7, spiegando che Andrea Salerno – che lo conosce bene – ha fatto di tutto per averlo in azienda:

Leggi anche Ascolti tv lunedì 26 agosto: chi ha vinto tra Nero a metà e Zelig

Andrea Salerno lo conosce benissimo, sono vecchi amici. Andrea ha parlato con lui più volte per cercare di portarlo da noi. Lo scorso anno ci parlammo lungamente. Abbiamo aspettative elevate su Flavio Insinna ma non ci poniamo obiettivi, perché la fascia oraria è complessa e il programma è spalmato su sei giorni, quindi ha bisogno di crescere.

Come partecipare ai casting di Famiglie d'Italia

Come dicevamo, i casting sono aperti. Per avanzare la propria candidatura basta inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica dedicato al programma. Sulle pagine social ufficiali di La7 si legge:

Avviso a tutte le Famiglie d'Italia. Se volete partecipare al nuovo game show di Flavio Insinna su La7, inviate una mail a ufficiocasting@fremantle.com.