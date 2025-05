video suggerito

Fiorello sarebbe pronto a tornare con un nuovo show nel giorno del suo compleanno: l'indiscrezione Secondo indiscrezioni raccolte dall'Adnkronos, Rosario Fiorello potrebbe fare il suo ritorno in radio proprio il 16 maggio, giorno del suo sessantacinquesimo compleanno.

A volte ritornano. E quando si tratta di un fenomeno, è sempre un grande piacere. Rosario Fiorello sarebbe pronto a tornare in radio, in quella stessa fascia storica che fu di Viva Radio2, ovvero al primo pomeriggio. L'annuncio dovrebbe arrivare a sorpresa, nel giorno del suo sessantacinquesimo compleanno e in quello stesso giorno dovrebbero partire le trasmissioni: il 16 maggio.

Il ritorno nel pomeriggio di Radio2

Secondo indiscrezioni raccolte dall'Adnkronos, Rosario Fiorello potrebbe fare il suo ritorno in radio proprio il 16 maggio, giorno del suo sessantacinquesimo compleanno, con un annuncio a sorpresa poco prima della messa in onda. Sarebbe un ritorno in grande stile nel pomeriggio di Radio2. Lo showman siciliano tornerebbe così nella fascia oraria che lo ha consacrato come fenomeno radiofonico nazionale: il primo pomeriggio, la stessa collocazione che ospitava il leggendario "Viva Radio2", programma che ha segnato un'epoca e lanciato un formato poi ripreso in televisione.

Fiorello in radio: nome programma, cast e durata

Resta avvolta nel mistero la durata effettiva di questa nuova avventura radiofonica. Le trasmissioni in partenza potrebbero rappresentare solo un assaggio di quanto vedremo (o meglio, ascolteremo) in autunno, oppure potrebbero proseguire per alcune settimane fino alla pausa estiva, per poi riprendere dopo la stagione calda. Top secret anche tutto il resto. Adnkronos non anticipa nulla riguardo il titolo del programma e riguardo il cast di questa nuova avventura. Stando all'agenzia, il nome provvisorio sarebbe Radio2 Extra. Fiorello manca dalla tv e dalla radio dalla fine della scorsa stagione, quando chiuse con grande successo la seconda edizione di Viva Rai2. Per capirne di più, per sapere se le voci sul suo clamoroso ritorno saranno confermate, bisognerà aspettare solo pochi giorni: il 16 maggio.