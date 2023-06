Fiorello al Tg1 fa ballare Sonia Sarno, la giornalista: “Vent’anni di tg polverizzati in un minuto” Fiorello show, anche al Tg1. Il mattatore siciliano, invitato nello spazio d’informazione della rete ammiraglia della Rai per raccontare il successo di VivaRai2, riesce nell’impresa di far sciogliere la giornalista alla conduzione, facendola ballare. Immediate le scuse di Sonia Sarno: “Pietà, perdonatemi”.

A cura di Ilaria Costabile

Sebbene l'ultima puntata di VivaRai2 sia andata in onda ieri, venerdì 9 giugno, Fiorello continua a sbucare in televisione, proprio per parlare del successo della sua trasmissione. Ed ecco che, anche in un contesto istituzionale come quello del telegiornale della rete ammiraglia della Rai, il mattatore siciliano si diverte a scherzare, convincendo anche un'ignara Sonia Sarno a ballare sulle note di "La notte vola" di Lorella Cuccarini.

Fiorello show al Tg1

L'edizione delle 13:30 di sabato 10 giugno del Tg1 ha avuto una chiusura decisamente poco usuale, con l'entrata in studio di Fiorello, pronto a rispondere nel suo modo scanzonato alle domande postegli da Sonia Sarno, la giornalista che fino a quel momento aveva condotto un'impeccabile appuntamento con l'informazione quotidiana della Rai. Il successo di VivaRai2 viene indagato e raccontato, a poche ore dall'ultima puntata di questa prima stagione che, inaspettatamente, ha registrato degli ascolti formidabili, confermando la dote di Fiorello di reinventare qualsiasi spazio televisivo, rendendolo riconoscibile secondo il suo stile e appetibile per il pubblico che, di fatti, lo premia affezionandosi al format.

Le scuse di Sonia Sarno

Dopo una serie di domande che la giornalista ha posto ad un già vacanziero Fiorello, svestito dei panni di conduttore, il desiderio di scherzare e sdrammatizzare anche in uno spazio austero come quello del Tg ha preso il sopravvento. Ed è così che, sulle note di una delle canzoni più note della musica leggera italiana, lo showman siciliano fa ballare anche Sonia Sarno, guardando dritti in camera. Pochi secondi, però, sono bastati perché la giornalista si fermasse dicendo: "Vent'anni di Tg1 polverizzati in un minuto. Pietà, perdonatemi". Una richiesta di scuse, quella dalla cronista, che con questo balletto ritiene di aver profanato la sacralità di uno spazio di informazione, con il suo ospite che, poco dopo i saluti finali, ha scherzato ancora dicendo: "Ballando con le stelle ti aspetta".