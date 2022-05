Finale Amici 2022: Ermal Meta si dichiara per Alex, la proposta in diretta Ermal Meta sta seguendo la finale di Amici 2022 e non nasconde la sua preferenza per il cantante Alex, tanto che gli ha lanciato, via Twitter, la proposta di aprire i suoi concerti.

A cura di Elisabetta Murina

Ermal Meta sta seguendo la finale di Amici 2022 e non nasconde la sua preferenza per il cantante Alex, che è stato eliminato a un passo dalla finalissima della sua categoria. L'artista però gli ha dichiarato tutta la sua stima, tanto che è disposto più che volentieri a fargli aprire i suoi concerti. "Fagli aprire i tuoi concerti", ha scritto un utente su Twitter. "Perchè no! Anzi! Si", ha replicato Meta.

La proposta di Ermal Meta ad Alex

Ermal Meta, che sta commentando in diretta la finale di Amici sul suo profilo Twitter, ha fatto il tifo per Alex. Il cantante è stato eliminato a un passo dalla finalissima, alla quale invece ha avuto accesso Luigi Strangis. L'ex vincitore del festival di Sanremo crede nel talento dell'allievo del talent, tanto che è disposto a fargli aprire i suoi concerti. "Fagli aprire i tuoi concerti", ha twittato un utente sul social. "Perchè no! Anzi! Si", ha replicato l'artista, aprendo la strada a questa possibilità.

Alex è il terzo eliminato della finale di Amici

Il percorso di Alex all'interno del talent è finito a un passo dalla finalissima. Il cantante infatti ha perso la sfida contro Luigi Strangis, dopo una manche fatta di numerose esibizioni, tra cover e inediti. È così il quarto classificato di questa edizione e si è aggiudicato anche il premio Oreo. Prima di lasciare lo studio, in attesa della proclamazione del vincitore di questa edizione, ha voluto ringraziare Maria De Filippi e i professori per il percorso e l'opportunità.