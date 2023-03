Festa della Donna 2023 in tv: la programmazione Rai dedicata alla giornata dell’8 marzo Mercoledì 8 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna. Per l’occasione, la Rai manderà in onda una programmazione dedicata che prevede film, ospiti e spazi all’interno del palinsesto. Ecco la programmazione pensata per l’intera giornata.

A cura di Elisabetta Murina

Mercoledì 8 marzo 2023 si celebra la Giornata Internazionale della Donna. Per l'occasione, la Rai manderà in onda una programmazione dedicata, che prevede film e programmi sul tema e spazi di narrazione all'interno degli appuntamenti quotidiani del palinsesto. Dalla diretta della cerimonia al Palazzo del Quirinale, fino a diversi spazi negli show come É sempre Mezzogiorno e Oggi è un altro giorno. Ecco la programmazione pensata da Rai per l'intera giornata.

Gli appuntamenti di Rai1 per la Giornata Internazionale della Donna

Su Rai1 la Giornata della donna comincerà con i consueti appuntamenti con Uno mattina e Storie Italiane, rispettivamente in onda a partire dalle ore 9.05 e dalle 10.55, in cui si parlerà del tema con spazi e ospiti chiamati per l'occasione. La linea poi, alle 10.55, passerà al Tg1, che seguirà in diretta la cerimonia per la celebrazione della Giornata della donna dal palazzo del Quirinale. La giornata proseguirà, come di consueto, con É sempre Mezzogiorno, Oggi è un altro giorno e La vita in diretta, che manderanno in onda servizi e accoglieranno ospiti per raccontare la ricorrenza.

Il Palazzo del Quirinale ornato di mimose in occasione della Festa della Donna

Per la prima serata, invece, Rai1 trasmetterà il film Il Concorso, che racconta la storia del concorso di bellezza Miss Mondo, vinto per la prima volta da una donna nera. Nel cast ci sono Keira Knightley e Gugu Mbatha-Raw, mentre la regia è firmata da Philippa Lowthorpe.

La programmazione di Rai2 e Rai3 per l'8 marzo

Anche Rai2 e Rai3 affronteranno la Giornata della donna con ospiti e spazi dedicati nei programmi quotidianamente in onda, rispettivamente I Fatti Vostri, Ore 14, Bella Mà e Agorà ed Elisir. Quest'ultimo in particolare affronterà il tema della salute delle donne in tutte le sue sfaccettature.

Anche gli altri canali Rai si organizzeranno per l'occasione: Rainews seguirà a sua volta la cerimonia in diretta dal Quirinale, che si inserisce all'intero di uno speciale sulla giornata dell'8 marzo, mentre RaiGulp proporrà ai più piccoli due cortometraggi (Stelle Silenziose e Il Serpente Piumato), oltre a Vanille.