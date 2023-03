Ascolti tv 26 marzo: chi ha vinto tra il match Malta – Italia e lo Show dei Record La serata di domenica 26 marzo 2023 descritta dai dati auditel dei vari programmi tv. Chi ha vinto la sfida degli ascolti.

A cura di Ilaria Costabile

La serata di domenica 26 marzo è stata piuttosto variegata dal punto di vista della proposta televisiva: dallo sport ai programmi di intrattenimento, a quelli di informazione, in vario modo tutti sono riusciti ad interessare il pubblico a casa. A conquistare i telespettatori, però, è stata la partita tra Malta e Italia, trasmessa su Rai1. Buoni gli ascolti anche per Che tempo che fa, una delle trasmissioni targate Rai più vista della terza rete, sin dall'anteprima, che tra ospiti internazionali e momenti dedicate all'approfondimento sui temi dell'attualità cattura un'ampia fascia di telespettatori. Nella media anche l'appuntamento con Lo show dei Record, su Canale 5.

Nella serata di ieri, domenica 26 marzo 2023, su Rai1 l’incontro di calcio per determinare le Qualificazioni Europee Malta-Italia ha catturato l'attenzione di 6.468.000 spettatori arrivando al 30.8% di share (con il primo tempo da 7.153.000 – 33.5%, secondo tempo: 5.783.000 – 28%). Su Canale 5 l'appuntamento con Lo Show dei Record è stato visto da 2.285.000 spettatori segnando il 14.5% di share. Su Rai2 la tredicesima stagione di Blue Bloods è stata la scelta di 1.042.000 spettatori con il 5.3% di share. Su Italia1 Le Iene Presentano Inside ha raccolto davanti allo schermo 920.000 spettatori registrando il 5.3% di share (anteprima dalle 20.26 alle 20.52: 638.000 – 3.2%). Su Rai3 anticipato da una presentazione di 28 minuti vista da un 1.449.000 spettatori, Che Tempo Che Fa – dalle 20.35 alle 22.22 – ha interessato 2.133.000 spettatori con il 10.1% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.25 alle 0.13 – ha segnato 1.692.000 spettatori arrivando al 12% di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 506.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 Non è l’Arena è stato seguito da 867.000 spettatori con il 5.9%. Su Tv8 Made in Italy è stato seguito da 390.000 spettatori con il 2% di share.