Federico smascherato a Uomini e Donne: “Mi ha chiesto in privato la taglia di seno”, lui: “Pensavo facesse piacere”

A Uomini e Donne, Jennifer racconta di alcuni messaggi ricevuti in privato da Federico: “Mi ha scritto ‘Che bel seno’, poi mi ha chiesto la taglia”. Una confidenza tutt’altro che elegante, a cui l’ex tronista risponde con una leggerezza disarmante: “Ora non voglio più uscire con te perché sei pettegola”.

Federico Mastrostefano al centro della discussione a Uomini e Donne. Nella puntata del 10 dicembre, Jennifer prende la parola e racconta di alcuni messaggi ricevuti in privato dal cavaliere: “Mi ha scritto ‘Che bel seno’, poi mi ha chiesto la taglia”. Una confidenza tutt’altro che elegante, a cui l’ex tronista risponde con una leggerezza disarmante: “Pensavo facesse piacere”.

Cosa è successo in studio

La puntata prende subito fuoco quando il cavaliere si siede al centro dello studio per raccontare com’è andato l’ultimo incontro con Marta: dopo un mese di conoscenza, è arrivato finalmente anche il bacio. Un racconto che però non convince tutti. Emanuela lo interrompe senza pensarci due volte: “Se è andato tutto così bene, allora perché alle 10.30 mi hai telefonato chiedendomi di vederci?”. A quel punto interviene Maria De Filippi, pronta a sganciare la bomba che accende definitivamente lo studio. “Vuoi dire tu cosa hai scritto a Jennifer?”, chiede la conduttrice, chiarendo che non è lei a leggere le chat, ma che è stata la dama a mostrarle alla redazione. A raccontare i contenuti, infatti, è proprio Jennifer.

L'intervento di Jennifer che lo smaschera

La donna rivela di aver ricevuto da Federico una serie di messaggi piuttosto espliciti. Tra questi, uno in cui il cavaliere le scrive: “Che bel seno che hai”. Jennifer aggiunge che lui le avrebbe chiesto anche la taglia. Federico prova a giustificarsi dicendo che voleva solo farle un complimento: “A me piacciono le donne con il seno grande”, ribadisce con disarmante naturalezza, sostenendo perfino che non ci sia nulla di male nel dirlo. Jennifer, inizialmente divertita, cambia tono quando ascolta le sue spiegazioni: “Alla mia età cerco un uomo, non un ragazzino che mi guarda il seno”, sbotta. Nel frattempo, sui social – soprattutto su X – molti utenti criticano duramente il comportamento di Federico. Il cavaliere, nel tentativo di sdrammatizzare, chiude poi con una battuta che però peggiora solo la situazione: “Volevo uscire con te perché hai il seno grande, ma ora non voglio più perché sei pettegola”.