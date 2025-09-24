“Federico Mastrostefano ubriaco a Uomini e Donne”, cosa c’è di vero nella notizia sull’ex tronista

Nelle indiscrezioni circolate sulla nuova registrazione di Uomini e Donne si parla in particolare di Federico Mastrostefano. Il Cavaliere del Trono Over sarebbe “arrivato un po’ alticcio a un incontro a causa del vino”, motivo per cui sarebbe stato “allontanato”, ma Fanpage apprende che le cose sono andate in modo diverso.

Martedì 23 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Nelle diverse indiscrezioni uscite si parla in particolare di Federico Mastrostefano. L'ex tronista e ora Cavaliere del Trono Over sarebbe "arrivato un po' alticcio a un incontro a causa del vino", motivo per cui sarebbe stato "allontanato" e mandato a casa, ma Fanpage apprende che le cose sono andate in modo diverso.

Le anticipazioni sull'esterna di Federico Mastrostefano

A riportare in anteprima la notizia era stato Lorenzo Pugnaloni, che aveva riferito che il Cavaliere fosse arrivato brillo all'incontro con Agnese De Pasquale. Fonti vicine al programma spiegano a Fanpage come sono andate davvero le cose. Federico avrebbe dovuto fare un aperitivo con Francesca, una delle nuove Dame del parterre, per poi andare a cena con Agnese. Essendosi trovato molto bene con lei, però, ha deciso di rimanerci per più tempo, tardando l'incontro con Agnese e vedendola solo nel dopocena. Una volta arrivato in albergo da lei, quest'ultima l'ha accusato di aver bevuto, ma lui ha spiegato di essere astemio, di aver consumato solo due calici e, quindi, di avere la nausea per questo motivo. A quel punto, i due si sono salutati e la serata si è conclusa.

Agnese De Pasquale, Dama del Trono Over

Cosa apprende Fanpage

Nessuna esterna interrotta e nessun allontanamento, quindi. Federico non era ubriaco e neppure brillo, cosa confermata anche da Francesca in studio durante la registrazione. Agnese, probabilmente dispiaciuta del fatto che tra loro non fosse accaduto niente vista la sua indisposizione, ha pensato che lui avesse bevuto tanto. Ma così non è stato.

Le anticipazioni sul Trono Classico

Altre informazioni arrivano su Marco, corteggiatore della tronista Cristiana Anania. In questo caso, come riportato anche da Pugnaloni, Fanpage conferma che il ragazzo ha effettivamente espresso il desiderio di conoscere anche la nuova tronista Sara Guadenzi. La cosa ha infastidito non poco Cristiana, che gli ha fatto presente di non gradire il "doppio corteggiamento". Marco ha quindi scelto di continuare solo nel percorso con lei.