Federico Massaro ci riprova con Anita Olivieri: “Ti voglio vivere”, ma riceve un altro due di picche Al Grande Fratello, Federico Massaro è tornato alla carica con Anita Olivieri. La concorrente, tuttavia, continua a essere disinteressata ad approfondire il loro rapporto sotto il profilo sentimentale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello, Federico Massaro non si arrende. Nelle scorse settimane, aveva rivelato i suoi sentimenti alla concorrente Anita Olivieri che aveva chiarito di non avere alcun interesse nei suoi confronti. In queste ore, è tornato alla carica. Ha preso la mano della gieffina e l'ha posata sul suo petto per farle sentire il batticuore che ha quando parla con lei. Olivieri, però, non ha cambiato idea sul suo conto.

Federico Massaro si dichiara (di nuovo) ad Anita Olivieri

Federico Massaro, in camera da letto, ha confidato di nuovo il suo interesse ad Anita Olivieri: "Ascolta e basta, ok?". Poi, ha preso la mano della gieffina e le ha fatto sentire come batteva il suo cuore. Anita ha commentato: "Hai il cuore a mille. Perché?". Così, Massaro ha ribadito di provare qualcosa per lei:

Volevo soltanto farti capire che non gioco con i sentimenti delle persone e so che hai avuto questo dubbio. Anche se è un po' imbarazzante, ne hai avuto la prova. Palo o non palo, quando sono entrato la cosa che mi è piaciuta è come ti sei comportata con me. Poi, mi è piaciuto anche il tuo carattere. Questa roba che non so come definire, è un regalo e io ti ringrazio per questo. Comunque sia, ti voglio vivere.

Anita Olivieri non è interessata a Federico Massaro

Anita Olivieri ha ribadito che, al netto della situazione che l'attende fuori dalla casa, non ha interesse ad approfondire la conoscenza con lui sotto il profilo sentimentale:

Apprezzo che tu sia stato sincero e diretto, ma indipendentemente da fuori, è proprio una questione mia. È proprio così e continua a essere così. Però, se comunque dire questa cosa ti fa stare meglio, se è questo quello che senti, io sono contenta che tu me lo abbia detto, perché è una bella cosa. Finché si tratta di queste cose, sono cose belle.

Poi si sono abbracciati.