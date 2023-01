Federico Dainese dopo Uomini e Donne: “Non avevo alcun trasporto mentale ma rivedrei fuori Vincenza” Federico Dainese dopo aver abbandonato il trono di Uomini e Donne ha parlato a MondoTv24 per raccontare le sue sensazioni: “Chiesi io di partecipare come tronista, ma continuare adesso non aveva senso. Mi farebbe piacere scambiare qualche parola fuori con Vincenza”.

Federico Dainese ha deciso di abbandonare il trono di Uomini e Donne dopo la richiesta della produzione di fare una scelta "in tempi brevi". L'ormai ex tronista, che in passato corteggiò Veronica Rimondi, ha annunciato la sua decisione in puntata: alle corteggiatrici Vincenza Botti e Elena Croce ha spiegato di non voler proseguire il suo percorso nel programma. A MondoTv24 ha confessato le sue sensazioni: "Non avevo un trasporto mentale con nessuna".

Le parole di Federico Dainese dopo aver abbandonato il trono

Federico Dainese intervistato da MondoTv24 ha parlato della decisione di abbandonare il trono. Nonostante abbia chiesto lui alla produzione di partecipare in qualità di tronista dopo l'esperienza come corteggiatore, il percorso non è andato come sperato. "Chiesi io di partecipare come tronista, ma continuare adesso non aveva senso. Dovevo fare una scelta in un tempo corto, alla redazione dissi "non ho un'emozione così forte, un trasporto mentale così forte da dire ok, scelto una tra Vincenza ed Elena e continuo fuori".

L'ex tronista ha spiegato che con Vincenza non c'era quel tipo di trasporto mentale al punto da pensare ad una scelta: con Elena non si è sentito di rincorrerla, "nella vita normale fuori non sarei andata a riprenderla".

Dopo quanto successo con Elena, nella vita normale non sarei mai andata a riprendere una ragazza così. Rimaneva solo Vincenza, con lei mi sono trovato bene ma non avevo quel sentimento forte da dire "settimana prossima tu sei la mia scelta, ce la vediamo fuori". Non c'era quel tipo di trasporto mentale.

A chi ha polemizzato durante il suo percorso riguardo il suo atteggiamento ha replicato: "Se avessi guardato solo l'aspetto estetico o la fama avrei fatto la scelta. Magari poi sarebbe finita subito fuori, non me la sentivo".

Il pensiero di rivedere Vincenza

Alla domanda su chi avrebbe piacere a rivedere dopo Uomini e Donne, nonostante la decisione di non fare la scelta, Federico Dainese ha risposto Vincenza.