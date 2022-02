Federica Sciarelli ricorda Donetella Raffai: “È lei che ha fatto grande Chi l’ha visto?” Federica Sciarelli ricorda in apertura di “Chi l’ha visto?” la giornalista Donatella Raffai, prima storica conduttrice della nota trasmissione di Rai3.

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di mercoledì 16 febbraio 2022 di Chi l'ha visto? si apre con le parole di Federica Sciarelli, la conduttrice della trasmissione di Rai3, che ricorda la scomparsa Donatella Raffai, la giornalista che per prima ha preso il timone di quella che è diventata una delle trasmissioni di punta della terza rete della tv pubblica e che ha fatto in modo che il pubblico si interessasse ad un ambito così delicato come quello dei casi di scomparsa e più in generale della cronaca.

Il ricordo di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?

Federica Sciarelli, quindi, prima di iniziare la trasmissione, durante l'anteprima che solitamente viene mandata in onda prima del Tg serale, rivolge un pensiero alla giornalista scomparsa lo scorso 10 febbraio a seguito di una lunga malattia, per la quale aveva deciso di allontanarsi anche dal piccolo schermo: "Permettetemi due parole, io Donatella Raffai non l'ho mai conosciuta, ma per me è stata sempre una formidabile compagna di viaggio, è lei che ha fatto grande Chi l'ha visto? e rimarrà, per me, una formidabile compagna di viaggio".

La prima edizione di Chi l'ha visto?

Era il 30 aprile 1989 quando in televisione arrivò la prima puntata di Chi l'ha visto? Un programma nuovo che, per l'appunto, aveva come conduttrice una giornalista di spessore, nonché volto assai noto del piccolo schermo, che aveva alle spalle la conduzione di programmi di successo come "Telefono giallo" e anche "Camice bianco", per cui era diventata un punto di riferimento per gli spettatori. La trasmissione ebbe subito un certo riscontro dal pubblico, tanto che in quell'anno Donatella Raffai vinse non solo il Telegatto, ma anche l'Oscar Tv come personaggio femminile dell'anno. Condusse il programma per due anni dall'89 al 91 e poi dopo un anno di pausa ritornò per un anno dal 1993 al 1994.