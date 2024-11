video suggerito

Federica Petagna aggredisce Alfonso in dialetto e lui piange al GF: “Come ti permetti, chi sei?” A Temptation Island Federica Petagna sosteneva di essere stata vittima dei modi di fare e della gelosia dell’ex compagno mia nella Casa del Grande Fratello le cose cominciano ad apparire diverse rispetto a come la napoletana le aveva raccontate. Una lite tra i due, ad esempio, svela una Federica molto diversa dalla vittima di un amore tossico che la donna aveva lasciato credere di essere stata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Il soggiorno nella Casa del Grande Fratello sta facendo decisamente bene ad Alfonso D’Apice, uscito da Temptation Island con la reputazione a pezzi dopo essere stato descritto come un uomo eccessivamente geloso della sua compagna, possessivo al punto da non considerare nemmeno l’ipotesi che la donna al suo fianco potesse avere una vita fatta di amicizie che prescindessero da loro e dal loro legame. La versione raccontata da Federica aveva già cominciato a scricchiolare qualche settimana fa, quando dal profilo TikTok personale di Alfonso era saltato fuori un vecchio video che metteva in discussione quanto raccontato dalla donna a proposito dei costumi da bagno che Alfonso le avrebbe impedito di indossare negli anni. Adesso è un video che arriva dalla diretta del Grande Fratello a suggerire che Federica appare decisamente lontana dalla vittima inerme di un amore tossico che aveva lasciato credere di essere stata.

La discussione tra Federica e Alfonso: lei in posizione di attacco, lui non si è nemmeno difeso

Federica e Alfonso si trovavano sul divano della Casa del GF quando la donna, arrabbiata al punto da non riuscire a censurare nemmeno l’utilizzo eccessivo del dialetto napoletano, si è scagliata con aggressività contro il suo ex fidanzato. Avvicinandosi a pochi centimetri dal suo viso – con Alfonso che è rimasto immobile e a distanza di sicurezza – Federica gli ha chiesto con rabbia: “Ma come ti permetti? Chi sei?”. Alfonso, pochi istanti prima, le aveva chiesto semplicemente di rispondere a una domanda relativa al cambiamento intervenuto in lei dopo Temptation Island. La discussione tra i due è proseguita e ancora una volta è stata Petagna la sola ad attaccare: “Non mi parlare. Che cosa vuoi far passare? Vuoi girare la situazione? Tu hai la testa fusa. Quelle con le quali sei stato ti hanno fatto dimenticare quello che eravamo. Questo mio lato lo fai uscire solo tu, solo quando sono con te esce questo lato di me”.

Mantenendo ancora un tono pacato, Alfonso ha ripetuto la stessa domanda che pochi istanti prima aveva innescato l’attacco di Federica: “Hai detto che sei cambiata per me. Quando?”. Un quesito semplice nel merito del quale Federica non è entrata, continuando ad aggredirlo. “Sei una delusione. Chiudiamo il discorso”, è tornata all’attacco lei senza rispondere alla domanda posta da Alfonso e provando, al contrario, a chiudere la discussione. Proprio lei che, prima dell’ingresso del suo ex nella Casa, si era lamentata del fatto che proprio l’incapacità di affrontare una discussione per intero avrebbe contribuito a minare il loro rapporto.

Provato dopo essere stato aggredito a più riprese e ancora scosso dai sentimenti che prova per lei, Alfonso ha fatto per alzarsi e lasciare il divano per evitare di piangere di fronte alla ex. Federica, però, non gliel'ha lasciato fare, trattenendolo fisicamente al punto che al giovane non è rimasto altro da fare che singhiozzare sulla sua spalla. Quanto accaduto oggi tra Federica e Alfonso rappresenta un passaggio chiave in grado di dare allo spettatore un’idea precisa del legame tra i due e dei rapporti di forza che lo regolano.

Luca Calvani: “Alfonso mi piace e più mi piace lui, meno mi piace Federica”

A rendersi conto che qualcosa di quanto hanno raccontato i due a Temptation Island prima e poi al Grande Fratello potrebbe non rispondere completamente al vero è stato Luca Calvani che, conquistato da Alfonso, ha confidato a Javier i suoi dubbi su Federica: “Lui mi piace, mi sembra un ragazzo a modo. E più mi piace lui, meno mi piace lei”.