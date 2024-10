video suggerito

Federica Petagna al GF: “Alfonso non mi permetteva costumi sgambati”, ma un video dimostra il contrario Federica Petagna, nuova concorrente del Grande Fratello, è entrata nella Casa accompagnata da una clip tratta da Temptation Island. La stessa nella quale si lamentava che l’ex compagno Alfonso D’Apice non le permetteva di indossare costumi sgambati a causa della sua gelosia. In realtà, un video social racconta il contrario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Federica Petagna è entrata nella Casa del Grande Fratello nel ruolo di nuova concorrente nel corso della puntata di lunedì 28 ottobre. Prima di fare il suo ingresso nell’enorme appartamento che condividerà con un gruppo di coinquilini per i prossimi mesi (salvo eliminazioni a sorpresa), Federico aha raccontato i suoi trascorsi a Temptation Island, compresa la decisone di lasciare il fidanzato Alfonso D’Apice dopo 8 anni a causa della sua eccessiva gelosia. Una clip, in particolare, ha mostrato quanto la giovane aveva raccontato di fronte alle telecamere del format condotto da Filippo Bisciglia, in particolare in riferimento ai costumi da bagno portati nel villaggio condiviso da fidanzate e tentatori.

Quando Federica Petagna si lamentava dei costumi che Alfonso le “impediva” di indossare

La clip mostrata al GF ricordava il momento in cui, a Temptation Island, Federica raccontava alle sue compagne di percorso di avere portato con sé costumi che il fidanzato Alfonso non aveva mai visto prima. Provandosene uno particolarmente sgambato nella parte inferiore, Federica si era osservata per la prima volta di fronte allo specchio e aveva esclamato: “Non mi sono mai vista con un costume del genere addosso” (qui il video, al minuto 2.40). In realtà, è un video pubblicato su TikTok dallo stesso Alfonso a dimostrare che la fidanzata mentiva.

Il video postato da Alfonso D’Apice su TikTok

Il 23 luglio scorso, un mese prima che la coppia partecipasse a Temptation Island, Alfonso aveva postato su TikTok un video girato in barca insieme alla fidanzata. Nel filmato in questione Federica indossa un costume da bagno con una sgambatura molto simile a quella dei costumi sfoggiati a Temptation Island. Per quale motivo, quindi, la giovane aveva deciso di raccontare di fronte alle telecamere di non essersi mai vista con indosso un capo del genere?