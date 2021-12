Federica Panicucci conduce il Concerto di Natale in Vaticano 2021, l’incontro con il Papa Come da tradizione nella sera della Vigilia di Natale Canale 5 trasmetterà il Concerto di Natale, condotto da Federica Panicucci: per l’occasione la presentatrice ha incontrato il Papa.

A cura di Gaia Martino

La tradizione delle Feste di Natale nel piccolo schermo italiano non cambia, come conferma la programmazione delle festività di Rai e Mediaset. La sera del 24 dicembre, giorno della Vigilia, su Canale 5 è atteso il Concerto di Natale in Vaticano che come sempre accoglierà progetti di solidarietà proposti da due Fondazioni, Scholas Occurrentes e Missioni Don Bosco. Sul palco dell'Auditorium Conciliazione si esibiranno grandi voci internazionali del pop, del rock, della lirica, pronti a festeggiare la ricorrenza con gli italiani: tra i nomi anche Federico Rossi, Francesca Michielin, Rita Pavone. Al timone dello show torna Federica Panicucci, volto Mediaset delle festività natalizie: condurrà anche Capodanno in Musica nell'ultima serata del 2021.

Gli ospiti del Concerto di Natale 2021

La 29esima edizione del Concerto di Natale in Vaticano che andrà in onda il 24 dicembre 2021 su Canale 5 vedrà ospiti italiani ed internazionali. Tra questi il duo di violoncellisti 2Cellos, il flautista Andrea Griminelli, la cantante Anguun, Bugo, Enrico Ruggeri, l'ex Amici Emma Muscat, il cantante Federico Rossi. Ed ancora Francesca Michielin, Giò Di Tonno, il compositore e polistrumentista Ian Anderson, Jimmy Sax, Rita Pavone, Serena Menarini, Shaggy, Virginia Union Gospel Choir con David Bratton, il Piccolo Coro le Dolci Note. Il cast, si legge sul sito ufficiale dell'evento, potrebbe subire variazioni.

Federica Panicucci incontra il Papa

Federica Panicucci torna alla conduzione del tradizionale Concerto di Natale in Vaticano che andrà in onda venerdì 24 dicembre, giorno della Vigilia, su Canale 5. Per l'occasione lei ed il suo compagno Marco Bacini hanno avuto l'opportunità di incontrare Papa Francesco in un'udienza privata. Un momento dell'esperienza è stato condiviso dai diretti interessati su Instagram, felici di aver vissuto un emozione così grande. "Incontrare il Santo Padre è sempre una grande emozione" ha scritto la conduttrice.

L'emozionante incontro è stato condiviso anche dal fidanzato il quale ha commentato: "“Miserando atque eligendo”. Un privilegio poter incontrare ancora una volta il Santo Padre in Vaticano."