Federica Aversano dopo l’addio a Uomini e Donne: “È mancata l’euforia che avevo con Matteo Ranieri” Federica Aversano racconta la sua decisione di lasciare il trono di Uomini e Donne, pur riconoscendo l’importanza di questa esperienza, ma ammettendo che era già da qualche tempo che l’euforia nel presentarsi in studio non era più la stessa.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Federica Aversano ha lasciato il trono di Uomini e Donne, dopo un percorso fatto di alti e bassi, la tronista ed ex corteggiatrice ha deciso di abbandonare il programma e intervistata dal settimanale del dating show ha fatto un bilancio di questa esperienza, mettendone in luce gli aspetti più belli ma anche le criticità: "È stato il trono che volevo, l'ho affrontato con tanta sincerità e onestà e quindi mi riconosco in ogni sua parte".

Federica Aversano racconta il perché della sua scelta

Non è stata una scelta facile quella di Federica Aversano, che stavolta ha accettato di mettersi in gioco con tutta se stessa, concedendosi la possibilità di incontrare qualcuno con cui condividere momenti da ricordare. Ma qualcosa ha fatto scattare in lei l'esigenza di cambiare strada: "Sono stata combattuta, ma alla fine ho scelto la cosa migliore, ovvero quella che rispecchiava il mio essere e la mia volontà profonda. Forse, un giorno, riuscirò a guardare indietro e a sorridere. Sono state 24 ore malinconiche, perché ho lasciato comunque un pezzettino del mio cuore in quello studio". Il motivo per il quale ha preso la decisione di abbandonare lo show riguarda il suo stato d'animo:

Quando ho iniziato il percorso ero super felice e carica, ma gradualmente l’energia è andata diminuendo: non ero serena nella mia vita privata e non riuscivo a concentrarmi su altro. In studio, non ho trovato il colpo di fulmine che poteva distrarmi dalla mia situazione ed è arrivato il momento in cui ho realizzato che prendere il treno non mi riempiva di entusiasmo come prima, all’inizio del trono oppure l’anno scorso. Mi sono detta "Allora questo non è il mio posto".

Federica Aversano lascia Uomini e Donne

Il suo percorso da corteggiatrice

L'ex tronista, poi, si trova a fare un paragone con la sua precedente esperienza di corteggiatrice, vissuta con uno spirito diverso e decisamente più coinvolgente:

Iscrivermi al programma è stato un gioco, poi mi sono trovata davanti Matteo, bello come il sole… lui mi aveva presa: mi distraeva dalle cose che non andavano nella mia vita privata, mi dava la carica. Insomma, lui mi piaceva ed era tanto che non mi piaceva una persona in quel modo. In questa edizione, purtroppo, è mancato quel pizzico di euforia che mi dava il percorso con Matteo.

Federica, però, non rinnega l'importanza della trasmissione "Uomini e Donne è servito anche a riprendermi dopo un momentaccio, adesso è giusto che io metta in pratica quello che mi ha insegnato, soprattutto in termini di consapevolezza. Mi auguro di avere una persona accanto a me un domani".