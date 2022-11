Federica Aversano dopo l’addio a Uomini e Donne: “Non so gestire le emozioni, mi sento fragile” Dopo aver abbandonato il trono di Uomini e Donne, Federica Aversano è tornata attiva su Instagram. Nelle ultime ore ha salutato i fan con un post in cui ha ribadito i motivi che l’hanno spinta a salutare il programma: “C’è un tempo per tutto, per me è stato un viaggio che vale come meta”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Federica Aversano dopo aver abbandonato il trono di Uomini e Donne è tornata attiva sul suo profilo Instagram. Ieri sera ha salutato i follower abbracciata al figlio, poi nelle ultime ore ha condiviso un post nel quale ribadisce i motivi che l'hanno spinta a prendere la decisione di salutare il programma. "Non so gestire le emozioni ma è stato un bel viaggio".

Le parole di Federica Aversano dopo l'addio al trono

L'ormai ex tronista Federica Aversano è tornata sui social, il suo primo post è dedicato al programma e alle sue emozioni che non è riuscita a controllare e che l'hanno spinta a salutare Maria De Filippi e Uomini e Donne. "Dicono che sono fredda, la verità è che non so gestire le emozioni, ci sprofondo e non so maneggiarle, ne prendo un po’ le distanze quando riesco, soprattutto quando mi sento fragile" ha scritto in un lungo messaggio a corredo di un video registrato da un auto. "Qui era una sera a Roma mentre andavo in hotel e ascoltavo un cantante che ho conosciuto da poco e sto amando alla follia, e mi chiedevo cosa fare. Ci sono stati giorni belli, i tramonti degli Elios imparagonabili, tante persone di passaggio ma che mi sono rimaste dentro, saprei dirvi di ognuno qualcosa di bello, tanta umanità, tante esperienze ascoltate, tanti abbracci che mi hanno scaldato e tante risate fino alle lacrime, poi ho capito che a volte che c è un tempo per tutto". Nonostante abbia lasciato il percorso, "resta un bel viaggio", ha concluso:

E se non è quel tempo c’è comunque il viaggio. E per me è stato un viaggio che vale come meta, come destinazione, perché sono un po’ in più rispetto a prima sicuramente e questo lo ricorderò e lo porterò dentro il mio cuore così grande ma confusionario proprio come me.

Le parole di Maria De Filippi in puntata

Maria De Filippi non ha messo in dubbio la serietà di Federica Aversano nel programma. Nella puntata di ieri pomeriggio, mercoledì 23 novembre, la conduttrice ha cercato di tranquillizzare la tronista prima di salutarla: "Penso che ci siano momenti in cui una persona è predisposta e momenti in cui non lo è. Penso che ci sia una sincerità da parte tua nel dire che non c'era questa predisposizione. Con nessuno c'è base per costruire qualcosa, ora hai bisogno di cose diverse".