Far West di Salvo Sottile cambia collocazione, la scelta della Rai per risollevare il programma

Cambio di collocazione per il programma di Salvo Sottile. Dal venerdì sera, giorno in cui era collocato Far West, a partire dal 20 gennaio, andrà in onda il martedì sera su Rai3.

La collocazione al venerdì e lo spostamento al martedì sera

Quella della Rai sembra essere una scelta strategica. La terza rete è da sempre quella dedicata all'approfondimento, alla cultura e negli anni, anche nuovi talk e nuovi programmi volti all'informazione sono passati proprio per Rai3. È il caso di Far West, il programma di inchieste e reportage ideato da Salvo Sottile, che inizialmente aveva una sua collocazione ben precisa, quella del lunedì in prima serata, poi affidato a Massimo Giletti rientrato in Rai con la trasmissione Lo Stato delle Cose. A seguito di questo passaggio, Sottile è passato al venerdì sera, registrando ascolti non particolarmente soddisfacenti, dal momento che è arrivato al 3% di share, ma c'è da considerare che suoi diretti competitor sulle altre reti sono Propaganda Live su La7, Quarto Grado su Rete 4 e infine anche Fratelli di Crozza sul Nove, un trittico che gode di un pubblico affezionato che, quindi, è invogliato a seguire ogni puntata dei rispettivi programmi.

Far West contro È sempre Carta Bianca

La scelta di far slittare al martedì Far West, quindi, non è poi del tutto casuale, anche se dovrà confrontarsi con l'ex detentrice di quel posto in prima serata su Rai3, stiamo parlando di Bianca Berlinguer. Da quando la giornalista è andata via, passando a Mediaset, portandosi con sé il team di Cartabianca, il talk che da anni conduceva su Rai3 e che aveva ormai un suo spazio fisso al martedì sera, quella serata è stata piuttosto ballerina in fatto di programmi. Sarà anche per questo, quindi, che ai piani alti dell'azienda si è pensato di sparigliare un po' le carte, per vedere l'andamento dei programmi della rete, aspettando di collocarne uno nuovo al venerdì sera, al posto proprio di Sottile