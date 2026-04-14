“Falla ubriacare e prendila a calci”: la sorella di Lucia Ilardo chiede provvedimenti su Blu Prezia al Gf Vip

Ore di tensione al Grande Fratello Vip. Un video che ritrae Renato Biancardi e Blu Barbara Prezia intenti a confabulare su Lucia Ilardo ha scatenato una dura reazione dei cari della gieffina. La sorella Bad Barbie denuncia: “C’è un piano per umiliarla, si tratta di bullismo e violenza”.

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Il clima dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip si fa teso. Al centro della polemica una clip, ormai virale sui social, che ha spinto i familiari e gli amici di Lucia Ilardo a rompere il silenzio per denunciare quello che definiscono un vero e proprio caso di bullismo e istigazione alla violenza.

A lanciare l'attacco più deciso è la sorella di Ilardo, nota sui social come Bad Barbie. In un video sfogo su TikTok, la rapper ha puntato il dito contro Renato Biancardi e Blu Barbara Prezia, rei – secondo lei – di aver complottato contro di lei. "Non so se state guardando la diretta, ma ho i messaggi intasati," esordisce la ragazza visibilmente scossa. "In questo video si capisce palesemente cosa dicono: Renato vuole appartarsi con Lucia per poi mandarla a quel paese. Ma la cosa più schifosa arriva da Blu, una donna, che gli suggerisce: ‘Falla ubriacare e poi prendila a calci'". Secondo la versione della familiare, i due concorrenti avrebbero inoltre l'abitudine di deridere Lucia mimando conati di vomito al suo passaggio. "Questa non è violenza? Questo è bullismo, è inconcepibile. Mi chiedo perché nessuno prenda provvedimenti". A fare eco alle parole della sorella è intervenuto anche Nico Lasconi, migliore amico di Lucia: "Non stiamo più assistendo a semplici dinamiche di gioco. Si è entrati in una forma di bullismo evidente e inaccettabile. Spero che vengano presi provvedimenti al più presto", le parole.

I dubbi sulla clip incriminata. Se da un lato le accuse sono pesanti, dall'altro resta il dubbio sull'effettivo contenuto del dialogo. Nel video che circola su X e Instagram, si vede Renato sussurrare qualcosa all'orecchio di Blu, la quale scoppia a ridere esclamando: “Ubriaca!”, mimando poi il gesto di un calcio. Le frasi esatte riportate dalla sorella non sono chiaramente udibili, ma il linguaggio del corpo e le parole intercettate sono bastate a sollevare le polemiche di molti utenti, che chiedono la squalifica dei concorrenti coinvolti.

Cosa succederà nella puntata di stasera? Con la nona puntata alle porte, è quasi certo che Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli chiederanno conto ai diretti interessati di quanto accaduto. Il pubblico si aspetta che gli autori facciano chiarezza sui bisbigli di "Pino Gvnchy" (Renato) e che vengano mostrati i filmati integrali. Se le accuse di istigazione alla violenza e bullismo venissero confermate, il destino di Renato e Blu nella Casa potrebbe essere segnato. Per ora, resta il ritratto di una convivenza che ha smesso di essere intrattenimento per diventare un caso mediatico dai contorni preoccupanti.