Ex allieva di Amici attacca Benedetta Vari dopo le critiche a Mattia Zenzola e Isobel Vanessa Bellini, ex allieva di Amici, attacca Benedetta Vari dopo le critiche rivolte da quest’ultima ai colleghi Mattia Zenzola e Isobel Kinnear. La ballerina è stata protagonista degli ultimi daytime del talent show.

A cura di Stefania Rocco

Momento difficile per Benedetta Vari nella scuola di Amici. La ballerina che ha ottenuto un contratto da professionista per accompagnare Mattia Zenzola durante la fase serale del talent show è stata, suo malgrado, protagonista degli ultimi daytime andati in onda su Canale5. Protagonista in negativo, purtroppo: la produzione ha scelto infatti di mostrare alcune delle critiche rivolte da Benedetta ad alcuni dei suoi compagni di avventura, Mattia e Isobel Kinnear.

Vanessa Bellini: “La differenza tra mediocrità e profesisonalità”

Vanessa, commentando un post pubblicato sulla pagina Instagram di Amici che faceva riferimento alle critiche rivolte da Benedetta a Isobel, ha scritto: “La differenza tra mediocrità e professionalità sta anche e soprattutto nel proseguire il lavoro oltre la sala prove (e quindi a casa) esattamente come fa Isobel. Sentire fare questo discorso da una ‘professionista’ che dovrebbe essere da esempio per gli altri è grave”. Vanessa, che era stata scelta da Emanuel Lo tra i suoi allievi salvo poi essere eliminata poco dopo il suo ingresso, fa riferimento alle critiche che Benedetta aveva rivolto alla collega di ballo, accusata di essere un elemento di disturbo nella casa a causa dell’eccessivo numero di ore che la ballerina trascorre a provare.

Lo scivolone contro Mattia Zenzola: “Tonto e tamarro”

Ancora più pesanti erano state le dichiarazioni di Benedetta a proposito di Mattia Zenzola, suo partner di ballo. Chiacchierando con Maddalena Svevi, che di Mattia è la ex fidanzata, Benedetta aveva espresso un giudizio particolarmente ingeneroso nei confronti del ballerino di latino americano voluto nella scuola da Raimondo Todaro. Per quelle parole, Benedetta si è scusata ma il rapporto con Mattia potrebbe ormai essersi incrinato. Anche il gradimento degli spettatori nei suoi confronti è inevitabilmente calato.