Amici, Isobel scopre cos’ha detto Benedetta alle sue spalle: “È come uno schiaffo in faccia per me” Ad Amici va in onda il confronto tra Isobel e Benedetta, accusata dal resto del gruppo di essersi lamentata più volte alle spalle di Isobel. Lei nega ogni insofferenza, finché Maria non convoca al telefono il ballerino professionista Simone Nolasco, che racconta cos’è successo tra loro in sala prove.

A cura di Giulia Turco

Il daytime di Amici si accende con uno scontro piccato tra Isobel, ballerina in gara, e Benedetta, ballerina di supporto a Mattia nelle prove del serale. Da giorni gli umori in casetta non sono dei migliori e, stando a quanto raccontano anche gli altri ragazzi, Benedetta starebbe covando una certa insofferenza nei confronti di Isobel, notata anche dai professionisti che hanno preparato con loro le coreografie. Interpellato da Maria De Filippi, Simone Nolasco decide di annullare il guanto di sfida tra i due ballerini.

Isobel in lacrime per le rivelazioni su Benedetta

Riuniti sulla gradinata della casetta, i ragazzi si confrontano sui dissapori sorti tra le due ballerine. “Ultimamente ho sentito tante cose che hai detto di me. È come se davanti sei sempre carina, poi dietro alle mie spalle dici altro. Per me è come uno schiaffo in faccia”, spiega in lacrime Isobel, venuta a conoscenza di quanto gli altri ragazzi le hanno riferito. “Sei un po’ ipocrita con Isobel”, conferma anche Cricca, secondo il quale Benedetta avrebbe stretto un’alleanza con Maddalena che esclude la ballerina australiana, accusata di fare troppo rumore in casetta, di ascoltare la musica ad alto volume e di provare le coreografie nei momenti meno appropriati. Inutili i tentativi di Benedetta di giustificarsi, perché a confermare la sua insofferenza, c’è il ballerino professionista Simone Nolasco, pronto a raccontare la sua versione dei fatti durante le prove del guanto di sfida.

La versione di Simone Nolasco

In vista del prossimo serale di sabato 29 aprile, Isobel avrebbe dovuto sostenere un guanto di sfida sulle note di un tango, contro Mattia accompagnato da Benedetta. Durante le prove però, Benedetta si sarebbe mostrata più volte insofferente nei confronti di Isobel e si sarebbe sfogata con lo stesso insegnante lamentando una scarsa attenzione da parte della concorrente. “Durante le prove ho notato una certa rigidità di Benedetta nei confronti di Isobel”, ammette Simone Nolasco, il professionista che ha preparato la prova con loro, chiamato al telefono da Maria. Pur non incolpando Benedetta in nessun modo, il ballerino è sincero nel raccontare la sua versione dei fatti: “Io so benissimo che all’inizio hai trovato tante difficoltà nel tango. Non ti sentivi all’altezza, ma durante le prove il tuo atteggiamento verso Isobel era un po’ alterato. C’erano dei passaggi che con Mattia venivano, mentre con lei no. È stato proprio lampante. Mi hai anche guardato infastidita dicendo che non ascoltava”. Benedetta è mortificata dall’accaduto e non può far altro, a quel punto, se non chiedere scusa per aver dato questa impressione. Il guanto di sfida però, intanto, è annullato definitivamente.