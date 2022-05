Estefania delusa da Roger: “Come uomo vale zero, per fortuna non ero innamorata” Estefania non è più intenzionata a conoscere Roger. La modella è particolarmente contrariata da quello che le è stato riferito da Laura Maddaloni e che l’ha fatta ricredere sul conto del naufrago.

A cura di Ilaria Costabile

L'unica love story nata sull'Isola dei Famosi è vicina al naufragio. Estefania Bernal non è più convinta di voler conoscere Roger Balduino, anche se lui l'ha scelta pur avendo trascorso del tempo insieme alla sua ex Beatriz. Ma proprio alcune cose che le sono state rivelate da Laura Maddaloni, arrivata a Playa Sgamada, non l'hanno fatto rassicurata e la modella ha deciso di troncare la sua conoscenza con il modello brasiliano.

I dubbi di Estefania su Roger

Durante il day time, si vede una Estefania molto provata e particolarmente contrariata per quanto è accaduto su Playa Palapa e si confida proprio con Laura Maddaloni, esternando i suoi dubbi su quello che riteneva potesse essere un rapporto destinato ad evolversi. Il suo timore, quindi, è che il modello possa averla usata:

Non mi piace quello che sta succedendo. Tutte le cose che mi hai raccontato, tutta la figura che ha fatto con Beatriz. Perché alla fine ha fregato e preso in giro lei e l’ha ferita. Ha ferito due donne, adesso ho capito tutto. Io ero veramente presa, per fortuna non ero innamorata. Pensa se fossi stata più presa ancora. Avevo la voglia di conoscerlo fuori e andare avanti. Le parole sono cose sacre. Ok che sei un giocatore, ma sei sporco e come uomo vali zero. Mi ha deluso tantissimo e non è stato nemmeno leale con il gruppo votando Lory Del Santo. Sono incavolata nera con lui. Volevo anche chiarire le cose, ma adesso dico basta. E dopo questa a Roger dico vai a fare in C. Questo è tutto questo che devo dirti.

Roger e il messaggio ad Estefania

Intanto, però, sembrava che Roger avesse un vero interesse nei confronti di Estefania, tanto da violare il regolamento e farle arrivare un biglietto in cui le diceva di volerla incontrare e di desiderare di stare al suo fianco. Il biglietto, però, è stato letto in diretta tv dalla naufraga che già parlando con Ilary Blasi ha dichiarato di avere delle perplessità: "Vorrei parlargli perché ci sono cose che non ho capito".