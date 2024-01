Ernesto Russo spiega perché ha lasciato Uomini e Donne: “Mi aspettavo che Ida venisse da me” Ernesto Russo spiega i motivi che lo hanno spinto a lasciare Uomini e Donne. Il corteggiatore di Ida Platano ha detto di non aver apprezzato il comportamento della tronista nei suoi confronti, tanto da spingerlo a lasciare il dating show. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Stando alle ultime anticipazioni di Uomini e Donne, Ernesto Russo avrebbe deciso di lasciare la trasmissione, abbandonando nel pieno della conoscenza Ida Platano che, d'altra parte, sembrava essere piuttosto attratta da lui. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, l'ex corteggiatore, nonché ex tronista, dal momento che questa non è stata la sua prima apparizione nel dating show di Canale 5, ha rivelato i motivi che lo hanno portato a lasciare il programma.

I motivi che lo hanno spinto ad andare via

Come aveva anticipato anche a Isa&Chia, Russo aveva scelto di allontanarsi dalla trasmissione perché non gli era piaciuto il comportamento che Ida Platano aveva adottato nei suoi confronti, cosa che di fatto conferma anche a Pugnaloni, spiegando nel dettaglio cosa lo abbia spinto a prendere una decisione così drastica:

Non mi sono pentito affatto. A livello umano mi aspettavo che lei mi desse un abbraccio o che comunque venisse da me. Come ho già detto stavo vivendo un lutto per me importante. Al di là di questo le auguro il meglio. Credo che il distacco tra me e Ida si fosse creato già nella puntata precedente. Dissi che, secondo me, una donna che rincorre un uomo manca di rispetto a se stessa. Io vorrei una donna al mio fianco che mi tenga testa. Non è questione di gelosia, sia chiaro..ma vedo la vita così.

Il commento su Mario Cusitore

Alla domanda su cosa pensasse dell'altro corteggiatore di Ida Platano, ovvero Mario Cusitore, che ha deciso di sorprendere la tronista con un gesto a dir poco eclatante, tatuandosi il suo nome, Ernesto Russo ha così risposto:

A me piace molto Mario, al di à selle segnalazioni. A pelle non è una cattiva persona, secondo me non è l’unico che si lascia condizionare. Quindi, ecco…preferirei che scegliesse lui. Non so che cosa gli abbia detto la testa! Mi auguro che sia auto cancellabile (ride) A questo punto se devi farti tatuare il nome Ida, fatti tatuare nell’altra mano anche Platano. Mi sembra assurdo…gli voglio bene ma è stato un gesto troppo azzardato. Io sulla mia pelle ho tatuati i nomi dei miei figli e basta.

Le opinioni sulla relazione con Alessandro Vicinanza

Infine ha parlato anche della possibilità che tra Ida e il suo ex compagno, Alessandro Vicinanza, conosciuto sempre a Uomini e Donne, possa esserci un ritorno di fiamma: "Le dinamiche della loro storia sinceramente non le so. Non mi sono mai appassionato alla storia di qualcun altro, non guardo quello che fanno gli altri. Sinceramente non credo in un ritorno, sarebbe come tornare indietro. Io di solito non torno mai indietro su qualcosa che ho vissuto e non incollo mai cocci che ci sono rotti. Inutile metterci la colla! Poi, per carità…ognuno è libero di fare ciò che vuole delle propria vita".