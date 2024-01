Anticipazioni Uomini e Donne, Ernesto Russo ha lasciato il programma: “Deluso da Ida Platano” Nella puntata di Uomini e Donne registrata il 15 gennaio 2024, Ernesto Russo ha deciso di abbandonare il programma. Dopo la diffusione delle anticipazioni, il corteggiatore di Ida Platano ha motivato la sua scelta a IsaeChia: “Deluso da Ida Platano, siamo due mondi diversi, e preferisco il mio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Due giorni fa è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda nei prossimi giorni e dalle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni è emerso che Ernesto Russo ha deciso di abbandonare il programma. Il corteggiatore di Ida Platano, nonostante la sua conoscenza con la tronista stesse procedendo bene, si è autoeliminato. A IsaeChia ha spiegato il motivo della sua scelta.

Perché Ernesto Russo ha abbandonato Uomini e Donne

Ernesto Russo a IsaeChia ha raccontato il motivo della sua decisione di eliminarsi da Uomini e Donne. Dopo una discussione con Ida Platano, "c'è stato un distacco", ha rivelato, ma "la cosa più deludente è avvenuta quando, durante una delle puntate, sono dovuto andare via per un lutto e le condoglianze di Ida mi sono arrivate la mattina delle registrazioni, dopo una settimana". Il corteggiatore avrebbe preferito un pensiero da parte della tronista, in segno di vicinanza. "Anche tra conoscenti c'è solidarietà, figuriamoci tra un'ipotetica coppia. Addirittura Maria De Filippi, al mio ingresso in studio, mi ha guardato e mi ha chiesto "come stai?". Non aggiungo altro. Sono una persona vera, non faccio il romantico e poi vado via così", ha continuato. Ernesto Russo ha sottolineato le differenze caratteriali che lo allontanano da Ida: "Siamo due mondi diversi, e preferisco il mio. Più dame mi hanno invitato a restare nel parterre ma non mi è sembrato il caso. Auguro il meglio a Ida e ai suoi corteggiatori", ha concluso.

Le anticipazioni di Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Ida Platano nella registrazione di due giorni fa sarebbe uscita con Mario Cusitore. Dopo una discussione, sarebbe tornato il sereno tra loro. La tronista avrebbe portato in esterna anche Sergio. Alessandro e Cristina avrebbero tentato un riavvicinamento ma "non è successo nulla e hanno chiuso di nuovo". Poi: "Claudia è uscita con daniele, Sabrina con Francesco". Per quanto riguarda il trono di Brando, Raffaella avrebbe lasciato lo studio dopo una lite: "Lui l'ha seguita per parlare e non sono rientrati".