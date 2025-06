video suggerito

Enzo Iacchetti su Gaza: “Vorrei che Giorgia Meloni dicesse che soffre per i bambini trucidati senza pietà” Enzo Iacchetti ospite di È sempre Cartabianca ha lanciato un appello per Gaza, citando poi Giorgia Meloni: “Ho un sogno, vorrei sentire il capo del nostro governo dire sono una madre, sono cristiana e provo un dolore immenso per tutti i bambini trucidati senza pietà”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ospite di È sempre Cartabianca questa sera, martedì 10 giugno 2025, Enzo Iacchetti che, in collegamento da casa con lo studio di Bianca Berlinguer e l'ospite fisso del programma Mauro Corona, ha lanciato un appello per le vittime di Gaza, il cui numero cresce sempre di più ogni giorno. Il comico e conduttore televisivo ha poi citato Giorgia Meloni, dichiarando: "Ho un sogno, sentire il capo del nostro governo dire: sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana e provo un dolore immenso per tutti i bambini trucidati senza pietà".

L'appello per Gaza di Enzo Iacchetti

Enzo Iacchetti, ospite di È sempre Cartabianca e invitato da Bianca Berlinguer a dire la sua sul massacro a Gaza, ha dichiarato: "Spero che qualcuno si svegli anche dall'altra parte, ad avere un'espressione di pietà per ciò che sta accadendo a Gaza. Per i bambini, i civili, per le cose impossibili per un animo cristiano. Inutile dire che siamo cristiani, per le famiglie. Non ci scalfisce che ci sono 20mila bambini morti? Io non posso andare a letto pensando chissà domani se c'è caldo o freddo, se c'è sole o se sono in vacanza". Il comico e conduttore televisivo ha così continuato: "Quando vedo quelle scene, dico che tutti gli esseri umani, quelli che si dicono cristiani, negano e nascondono la testa. Non hanno pietà di dire "mi fanno pietà". I bambini con il grano turco in mano mi fanno pena".

"Vorrei sentir dire da Giorgia Meloni che prova pietà"

Enzo Iacchetti ha continuando il suo appello, citando la premier Giorgia Meloni: "Ho un sogno, vorrei sentire il capo del nostro governo dire: sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana e provo un dolore immenso per tutti i bambini trucidati senza pietà". Il comico e conduttore ha concluso: "Mi basterebbe questo per capire che sono in una Nazione che ha senso di esistere".