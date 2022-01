Enrico Lucci è il nuovo inviato di Striscia La Notizia: seguirà le elezioni dal Quirinale Enrico Lucci è il nuovo inviato di Striscia La Notizia: il celebre giornalista e personaggio televisivo seguirà le elezioni per il prossimo Presidente della Repubblica dal Quirinale.

A cura di Gaia Martino

Enrico Lucci è pronto a fare il suo debutto come inviato di Striscia La Notizia. Il celebre giornalista e volto televisivo è diventato famoso con il programma Le Iene, nel quale è stato tra i protagonisti per circa vent'anni. Nel 2006 ha salutato lo show di intrattenimento in onda su Italia Uno per passare alla Rai dove ha condotto la trasmissione Nemo – Nessuno Escluso: a quanto pare è pronto a tornare a Mediaset. Seguirà le elezioni del prossimo Presidente della Repubblica in diretta da Roma in veste di inviato per il tg satirico di Antonio Ricci.

Enrico Lucci debutta a Striscia La Notizia

Il giornalista e celebre volto televisivo Enrico Lucci a partire da lunedì 24 gennaio sarà inviato di Striscia La Notizia, in diretta da Roma, per presidiare l'ingresso del Parlamento in vista delle elezioni del prossimo Presidente della Repubblica. Racconterà in tempo reale, a modo suo, la corsa al Colle. Un ruolo non nuovo per lui che a dicembre con Quelli che… realizzò un sondaggio tra alcuni politici per verificare l'effettiva possibilità che Silvio Berlusconi possa salire al Quirinale.

La carriera di Enrico Lucci

Nel 1997 ha realizzato il suo primo servizio giornalistico per Le Iene, su Italia Uno, nel corso del quale ha intervistato il deputato Teodoro Buontempo. Durante la sua carriera Enrico Lucci ha condotto il programma Vacanze, Lotta di Classe ed ha scritto un libro, Tutto può ancora accadere (aspettando Tony Randine). Per tre volte, nel 2006, 2008 e 2011 è volato in Repubblica Dominicana per intervistare Luciano Gaucci in latitanza e nel 2016 ha lasciato Le Iene. Dopo essere stato alla conduzione di Nemo – Nessuno Escluso, il giornalista dal 2019 sino alla chiusura del programma, nel 2021, è stato nel cast di Quelli che il calcio. Non è un utente attivo sui social network: su Instagram l'ultimo post condiviso risale al 2020. Su Twitter tanti fan sono contenti di rivederlo in tv, su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 20.35 come inviato di Striscia La Notizia.