Emanuela Folliero compie 60 anni e presenta il figlio Andrea: "Gioca a basket, il primo figlio l'ho avuto tardi" La storica annunciatrice di Rete4 ha festeggiato 60 anni a Verissimo e ha presentato suo figlio Andrea: "Sono diventata mamma a 43 anni. Avevo dei progetti di indipendenza e non ci ho mai pensato".

Emanuela Folliero, storica annunciatrice di Rete4, oggi festeggia 60 anni. È stata protagonista di Verissimo, nella puntata di sabato 8 febbraio, per parlare del fatto che ha scelto di diventare madre solo a 43 anni: "Sono diventata mamma a 43 anni. Avevo dei progetti di indipendenza e non ci ho mai pensato. Mi vedevo proiettata, poi invece dicevo no. La vita mi ha dato altro e alla fine l'ho fatto e ne ho fatti anche altri tre". Con lei in studio, anche suo figlio Andrea, diciassettenne: "Mia madre è come una migliore amica". Andrea è un giocatore di basket ed ha già esordito tra i professionisti.

Le parole speciali di Andrea per mamma Emanuela Folliero

Andrea ha fatto commuovere Emanuela Folliero con delle parole "speciali": "Per me sei il mondo. Senza te la maggior parte delle cose che ho fatto non esisterebbero. Abbiamo un rappoto che va oltre madre e figlio. Magari non sono quel tipo di ragazzo che ti racconta tutto, ma trovo molto confidenza e penso che tu sia una migliore amica e non solo una mamma". Momento molto emozionante con Emanuela che ha pianto e si è sciolta nell'abbraccio di suo figlio. Anche questo è Verissimo. "Non me l'aspettavo", ha detto la Folliero dopo essersi sciolta.

Il rapporto tra Emanuela Folliero e sua madre

Sul rapporto con la madre e sul fatto che Emanuela ha intrapreso una carriera non "classica", ha detto:

Mia madre mi ha sempre insegnato a volare bassissimo. Mi ha insegnato l'umiltà in maniera eccessiva. Rido perché è mia mamma, ma non mi ha mai supportato. Non era quella mamma che ti spinge a fare chissà che. Il mio è sempre stato un lavoro-non lavoro, il mio. Ma mia madre però è stata brava che mi ha lasciato seguire quello che volevo io. Mi ha lasciato scegliere.

Anche la madre, in collegamento, ha confermato: "Non era come adesso che le madri fanno di tutto per mettere le figlie in televisione. Ho provato delle preoccupazioni. Una volta c'era un signore a Chiavari che non faceva delle proposte ‘giuste', mio marito lo prese per il bavaro. Ho capito che ce l'aveva fatta quando l'ho vista in trasmissioni importanti e allora sono stata orgogliosa".