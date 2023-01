Emanuel Caserio de Il paradiso delle signore a Boomerissima: “Nel 2014 facevo le pulizie” L’attore Emanuel Caserio de Il paradiso delle signore, ospite di Alessia Marcuzzi a Boomerissima, ha raccontato il periodo precedente al debutto in tv: “Facevo le pulizie in una palestra”.

A cura di Stefania Rocco

Emanuel Caserio, attore de Il paradiso delle signore, ha partecipato alla puntata di Boomerissima in onda martedì 31 gennaio per la squadra dei Millennials. Di fronte a una Alessia Marcuzzi incredula, ha raccontato che nel 2014 – anno che è stato chiesto alla sua squadra di indovinare – lavorava come addetto alle pulizie in una palestra.

Che lavoro faceva Emanuel Caserio prima della tv

Alessia ha chiesto ai Millennials in che anno suor Cristina – che si è recentemente spogliata del velo – avesse vinto The Voice. “Ve la ricordate suor Cristina?”, ha chiesto la padrona di casa, “Che adesso non è più suora ma quando vinse quell’edizione, lo era”. Quindi ha lanciato un indizio musicale: “Quell’anno si tornava a ballare latino con un sensualissimo Enrique Iglesias”. Il secondo riguardava la missione spaziale di Samantha Cristoforetti, prima donna italiana nello spazio. Emanuel Caserio, grazie all’inizio sulla canzone Bailando, ha indovinato l’anno: “Ricordo benissimo quell’anno perché lavoravo pulendo una palestra e mettevano tutti i giorni quella canzone. Era il 2014”. Risposta corretta della squadra e commento di Marcuzzi che ha chiesto incuriosita: “Tu pulivi una palestra nel 2014? Davvero?”. Caserio ha confermato.

Chi è Emanuel Caserio

Attore nato nel 1987, Emanuel ha alle spalle una lunga gavetta. Nel 2006 tentò il successo partecipando ad Amici di Maria De Filippi. Riuscì a entrare a far parte della classe di allievi ma non superò gli esami di sbarramento che gli avrebbero consentito di accedere alla fase serale. Diplomato presso il Centro sperimentale di Cinematografia nel 2012, ottiene alcuni piccoli ruoli nelle serie Rex, Un medico in famiglia e Squadra antimafia – Palermo oggi a partire dal 2014. Il successo arriva a partire dal 2018 quando ottiene il ruolo di Salvatore Amato nella soap Il paradiso delle signore.