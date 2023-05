Elvis Antolini sul fratello Simone: “Non ha ancora presentato in famiglia il fidanzato Cecchi Paone” Elvis Antolini, ospite di Isola Party, ha raccontato alcuni retroscena sul rapporto tra il fratello Simone Antolini e il fidanzato Alessandro Cecchi Paone: “Si sono conosciuti su Instagram e poi si sono visti. Alessandro non è stato presentato in famiglia per ora, lo conosco solo io”.

A cura di Elisabetta Murina

Frezza La Fata / IPA

Simone Antolini e il fidanzato Alessandro Cecchi Paone sono una delle coppie protagoniste di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Appena sbarcati in Honduras, hanno festeggiato il loro primo anniversario insieme e, nel corso dell'ultima puntata del reality, il ragazzo ha parlato di Melissa, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe sua figlia. Elvis Antolini, fratello di Simone, è stato ospite di Isola Party e ha raccontato qualche retroscena sul naufrago e sul suo amore con il giornalista.

Le parole di Elvis Antolini, fratello di Simone

Elvis Antolini, intervistato da Andrea Dianetti e Giorgia Palmas, ha parlato della relazione tra il fratello Simone e Alessandro Cecchi Paone, svelando come si sono conosciuti e cosa pensa di questa avventura all'Isola dei Famosi:

Vedere mio fratello in Honduras mi fa piacere, sono contento per lui e per Alessandro e spero che quest’avventura vada avanti. Mio fratello è molto competitivo e ama le emozioni forti come questa. Poi è stato il primo leader e ne sono fiero. Si sono conosciuti tramite Instagram e poi si sono visti, è nato tutto dalle conversazioni. A fare il primo passo è stato Simone.

Simone è il fratello minore di Elvis, che invece ha 27 anni e ha vinto il titolo di Mister Bello d'Italia e Mister Sanremo. Nel corso dell'intervista, il fratello del naufrago ha svelato che la sua famiglia ancora non conosce Cecchi Paone: "Lo conosco solo io. La mia famiglia ancora no. Non è stato presentato per il momento". Poi ha aggiunto: "Con Alessandro sta così bene che non guarda nessun altro. Questo programma sarà una prova e ne usciranno più forti di prima".

Simone Antolini sarebbe padre di una bambina di nome Melissa

Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda martedì 2 maggio, Simone Antolini ha ricevuto un disegno da parte di una bambina di nome Melissa, che lo ha fatto scoppiare in lacrime. Durante la diretta, il naufrago non ha voluto spiegare di chi si trattasse, ma a farlo ci ha pensato il settimanale Nuovo. Stando a quanto si legge, infatti, pare che il 24enne, compagno di Alessandro Cecchi Paone, sia il padre della bambina. Un gossip che sta facendo parecchio discutere il pubblico e che significherebbe che il ragazzo ha avuto una relazione passata con una donna.