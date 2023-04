Isola dei Famosi, Simone Antolini sulla crisi con Cecchi Paone: “Mi sentivo solo, sconfortato” Simone Antolini spiega i motivi da cui è scaturito il momento di crisi con Alessandro Cecchi Paone. I due si sono chiariti e il ragazzo dice di essere contento del percorso insieme.

I primi giorni all'Isola dei Famosi non sono mai semplici, soprattutto quando tocca ambientarsi in tempi brevi per poter entrare pienamente nelle dinamiche del gioco, oltre che per provvedere ai propri bisogni. Ed è proprio da queste difficoltà che sarebbe nata la crisi tra la coppia di Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone, come raccontato dal 24enne a Fiore Argento, dopo aver accertato che, però, sono riusciti a chiarirsi.

I motivi della crisi spiegati da Simone Antolini

Una lite, quella scoppiata tra Simone e Alessandro, in cui il conduttore tv si era risentito per alcune parole rivoltegli dal suo compagno e si era allontanato dicendo: "Se non ti sto bene io, trovatene un altro". Un confronto piuttosto acceso, quindi, nato da un momentaneo abbattimento del 24enne, che non riusciva a riprendersi:

Nei primi otto giorni ero impegnato e non avevo realizzato dove mi trovavo. Dopo mi è arrivata tutta la consapevolezza addosso e ho riversato tutto anche su noi come coppia. Dopo un inizio in cui facevo tutto e non pensavo è arrivata la stanchezza, lo stress e ho reagito con lo sconforto. Per questo è scoppiata la crisi. Ma adesso stiamo davvero benissimo.

Simone Antonlini felice del percorso con Alessandro Cecchi Paone

Il naufrago ha spiegato a Fiore Argento di essere contento per il messaggio che sia lui che Cecchi Paone stanno mandando al pubblico a casa, essendo la prima coppia omosessuale in un reality. A questo, poi, ha aggiunto alcune considerazioni sul suo compagno, capace di sanare ogni sua perplessità: