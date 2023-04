Isola, prima crisi tra Alessandro Cecchi Paone e Simone: “Se non vado bene per te, trovati un altro” Prima discussione tra Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone all’Isola dei Famosi. Il giovane 23enne ha confessato al compagno di sentirsi solo. “Avrei bisogno di una persona che mi comprende”, le parole che hanno scatenato la risposta piccata del giornalista: “Trovatene un altro allora se io non sono capace”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

All'Isola dei Famosi gli animi dei naufraghi cominciano a traballare. Ieri, mercoledì 26 aprile, la coppia di innamorati formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, dopo aver festeggiato il loro primo anniversario in Honduras, hanno discusso al punto da mettere in discussione il loro rapporto. "Trovati un'altra persona", la risposta piccata di Cecchi Paone al compagno.

La discussione tra Cecchi Paone e Simone all'Isola

Simone Antolini all'Isola ha avuto un momento di sconforto e ha provato a sfogarsi con il fidanzato, Alessandro Cecchi Paone. Il giovane 23enne ha confessato di non sentire una presenza sicura al suo fianco: "Quando non riesco a capire cosa mi circonda, quando tutto viene pesante, avrei bisogno di una persona che mi comprende, che mi capisce, che mi fa parlare, e oggi non lo trovo". "Trovatene un altro, se non sono capace ci vuole uno che lo sia" è stata la risposta piccata del giornalista che ha lasciato di stucco il compagno. "Quindi mi dici che non sei capace" – ha continuato Simone Antolini – "Io ho bisogno di quella persona, ad oggi non la sento quella persona vicina". "Io sono sempre lo stesso, sei tu che sei fuori fase" è stata la replica di Cecchi Paone che avrebbe messo un punto alla discussione.

Lo sfogo di Simone Antolini

Il giovane 23enne ha poi parlato davanti alle telecamere del programma, spiegando di aver avuto un crollo: "Ho avuto un crollo, derivato dalla permanenza sull'Isola ma anche dal mio percorso interiore. Sto facendo un percorso" ha confessato sostenendo di aver avuto un momento di "discesa". L'allarme tra i due è rientrato poco dopo: le telecamere dell'Isola li hanno poi ripresi mentre si scambiavano tenerezze, baci e abbracci. "Simone e Alessandro vivono la prima crisi sull'Isola", la didascalia del video condiviso dal programma sul profilo Instagram.