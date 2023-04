Cecchi Paone e Simone festeggiano il primo anniversario all’Isola: “Luna di miele indimenticabile” Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini hanno festeggiato il loro primo anniversario all’Isola dei Famosi. Un brindisi a bordo della “zattera dell’amore”, poi una romantica dedicata: “Una luna di miele indimenticabile”.

A cura di Elisabetta Murina

Coppia nella vita e anche all'Isola dei Famosi. Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini sono sbarcati in Honduras nel corso della prima puntata del reality di Ilary Blasi, in onda lunedì 17 aprile su Canale 5. A differenza degli altri naufraghi, i due non si sono tuffati dall'elicottero, ma hanno attraversato il mare con la "zattera dell'amore", a bordo della quale hanno festeggiato il loro primo anniversario.

Cecchi Paone e Simone, il primo anno d'amore all'Isola

La coppia di innamorati è approdata sull'Isola a bordo della zattera dell'amore, sulla quale hanno trovato una cassa in legno contenente una sorpresa. Ilary Blasi ha invitato Cecchi Paone e il fidanzato ad aprirla: all'interno una bottiglia di spumante per brindare al loro amore. "È il primo anno che stiamo insieme e lo festeggiamo qui, che meraviglia", ha detto il giornalista. La conduttrice gli ha poi chiesto se volesse dedicare a Simone qualche frase romantica vista l'occasione. Il naufrago ha risposto:

Quando mi chiedono perché sto così bene con lui, ormai da un anno, cito un vecchio film che si ricordano le mamme e le nonne, ‘ti ho sposato per allegria'. Oltre che una persona serissima e molto affidabile, mi fa impazzire dal ridere, mi tiene allegro e in perenne stato di divertimento.

"Ci vuole", ha detto poi Simone Antolini. "È una luna di miele indimenticabile, sapeva a cosa andava incontro", ha concluso Cecchi Paone.

La storia tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

La storia d'amore tra Cecchi Paone e Simone, 24 anni, è iniziata lo scorso aprile via social. I due hanno iniziato a scriversi, per poi incontrarsi a Rimini per la prima volta, dove è scattato qualcosa. Questa estate hanno trascorso le vacanze insieme al mare, dove sono stati paparazzati dal settimanale Chi mentre si scambiavano abbracci e tenerezza a bordo di una barca. Da quel momento per Antolini è iniziato quello che, intervistato dal Corriere della serea, il 23enne ha definito "un incubo". Persone che lo conoscevano hanno iniziato a commentare quegli scatti in maniera aggressiva, tanto che ha dovuto chiudere il suo profilo Facebook.