Simone Antolini: “Per tre anni sono stato fidanzato con una ragazza. Cecchi Paone? Ero affascinato” Simone Antolini, all’Isola dei Famosi, ha raccontato per la prima volta il suo passato sentimentale: “Dai 16 ai 19 anni ho avuto una relazione con una ragazza”. Poi l’incontro con Alessandro Cecchi Paone, suo attuale compagno: “Iniziai a mettergli like sui social, lo vedevo in tv, ero affascinato”.

A cura di Elisabetta Murina

Frezza La Fata / IPA

All'Isola dei Famosi, per la prima volta, Simone Antolini ha parlato della sua vita privata: dalla relazione con l'ex fidanzata, una donna, a come ha conosciuto Alessandro Cecchi Paone, suo attuale fidanzato.

Il passato sentimentale di Simone Antolini

Chiacchierando con Pamela Camassa, il naufrago si è lasciato andare al racconto sul suo passato sentimentale. Prima di fidanzarsi con Cecchi Paone, ha avuto una lunga relazione con una ragazza durata circa 3 anni, dai 16 ai 19 anni: "Prima di Ale ho avuto una relazione terribile e bellissima al tempo stesso. Terribile per il rapporto che c'era nella crisi, quando la storia si è conclusa". Simone ha sempre provato interesse verso persone del suo stesso sesso, anche se durante la sua passata relazione ha provato a nasconderlo:

Ho sempre avuto attrazione verso l'altro sesso, però quando stavo con lei non lo capivo bene, mi auto convincevo che doveva essere così. Poi sembra sciocco ma in questo anno che sono stato da solo ho vissuto la vicinanza a questo mio amico tramite un'associazione.

Come Simone ha conosciuto Alessandro Cecchi Paone

Il primo messaggio tra Cecchi Paone e Simone risale al periodo pandemia, quando il naufrago iniziò a commentare le sue storie su Instagram, in particolare quelle riguardanti i vaccini:

Durante la pandemia, accendevo la tv e vedevo Alessandro che parlava di vaccini. Ero affascinato. Iniziai a mettergli delle reazioni (alle storie Instagram, ndr), dei like. Riguardo alla medicina, condividiamo la stessa linea. Gli mettevo gli applausi.

Dopo un pò di tempo, il noto giornalista iniziò a ricambiare le reazioni su Instagram e gli scisse: