Isola 2023: chi è Melissa, la presunta paternità di Simone Antolini e la figlia segreta Stando a quanto riportato dal settimanale Nuovo, Simone Antolini sarebbe papà di una bambina di nome Melissa. Sarebbe, infatti, proprio a lei che il naufrago avrebbe dedicato la vittoria nella terza puntata del reality e lui stesso ha dichiarato che avrebbe rivelato chi fosse la destinataria della dedica a tempo debito.

Nella puntata dell'Isola dei Famosi di martedì 2 maggio, Simone Antolini ha ricevuto un disegno da una bambina di nome Melissa, per il quale si è commosso fino alle lacrime. Il naufrago non ha spiegato di chi si trattasse, ma secondo il settimanale Nuovo pare che tra il 24enne e la bimba ci sia un legame speciale, pare infatti che il compagno di Alessandro Cecchi Paone sia suo padre.

Il gossip sulla paternità di Simone Antolini

Un gossip, questo, che spiazzerebbe completamente il pubblico, dal momento che tanto Antolini quanto Cecchi Paone non abbiano fatto alcun riferimento alla paternità del giovane marchigiano. Il naufrago non ha mai negato di aver avuto una relazione in passato con una donna e pare proprio che durante questa storia sia diventato padre, proprio di una bambina, il cui nome sarebbe per l'appunto Melissa. In realtà, non c'è stata una conferma da parte di Simone che, infatti, stuzzicato da Ilary Blasi sul perché abbia dedicato la sua vittoria ad una bimba, ha semplicemente risposto dicendo che a tempo debito dirà di chi si tratta.

Le parole di Simone Antolini su Melissa

Intanto, dopo aver ricevuto il disegno da parte della piccola Melissa, che ha suscitato non poca commozione nel naufrago, Simone ha speso qualche minuto parlando del suo rapporto con la bimba e, quindi, dedicandole anche la vittoria che lo ha reso leader della puntata. Antolini ha quindi dichiarato, senza entrare nei particolari: