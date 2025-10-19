Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Ellie Goldstein a Ballando con Vito Coppola, è la prima con sindrome di Down: “La disabilità non mi definisce”

Ellie Goldstein è la prima concorrente di Ballando con le Stelle con sindrome di Down. Partecipa all’edizione inglese del programma ed è in coppia con il coreografo e ballerino Vito Coppola. Nata nell’Essex, ha 23 anni ed è attrice e modella (nel 2020 ha posato per Gucci).
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Elisabetta Murina
243 CONDIVISIONI
Immagine

Ellie Goldstein è la prima concorrente di Ballando con le Stelle con sindrome di Down. Nata nell'Essex, ha 23 anni ed è una modella e attrice, diventata nota negli scorsi anni per aver posato per Gucci ed essere stata la prima con questa disabilità. Nella versione inglese del programma è in coppia con il ballerino e coreografo Vito Coppola, che nel 2021 ha fatto parte del cast italiano. Nel corso delle prime puntate, la coppia ha eseguito coreografie sempre diverse e la concorrente ha più volte sottolineato quanto questa opportunità sia molto importante.

Ellie Goldstein a Ballando con le Stelle UK in coppia con Vito Coppola

Ellie Goldstein fa parte del cast di Ballando con le Stelle UK ed è in coppia con Vito Coppola, già volto della versione italiana dello show nel 2021 (quando ebbe una relazione con la cantante Arisa). La loro avventura nel programma è iniziata a fine settembre e nel corso di queste settimane la ballerina si è messa alla prova con coreografie e stili sempre diversi, trasformando il suo look e i suoi passi, dalla salsa al valzer. "Ballare su questo palco mi fa sentire forte, sfacciata, sicura di me stessa e completamente me stessa — amo ogni singolo minuto", ha raccontato Goldstein in un post condiviso sui social. Un'opportunità che sognava da tempo e che la rende più felice che mai: "Sto così bene e mi sento così felice".  È la prima concorrente con sindrome di Down a scendere in pista, ma la sua disabilità non ha mai rappresentato un limite: "Sì, ho la sindrome di Down, ma non mi definisce. Neanche lontanamente. In realtà è la cosa meno interessante di me".

Chi è Ellie Goldstein, la carriera come modella

Nata a Ilford, nell'Essex, Ellie Goldstein ha 23 anni ed è una modella e attrice. Nel 2020 è diventata nota per aver posato per Gucci: è stata la prima testimonial del brand con sindrome di Down. Fin da piccola il suo sogno era proprio quello di lavorare come modella e, a 18 anni, è riuscita a realizzarlo. Lavora da diversi anni con l'agenzia inclusiva Zebedee Management, che dà spazio a diversità e disabilità. È apparsa in diverse pubblicità e servizi fotografici, tra cui Superdrug, Nike e Vodafone. 

Leggi anche
A che ora inizia Ballando con le Stelle stasera e a che ora finisce la puntata
Programmi TV
243 CONDIVISIONI
Immagine
Ballando
con le stelle
Nessuna coppia eliminata: la classifica dopo la quarta puntata
Barbara D'Urso ha capito tutto: il vero coraggio è dire no alla caciara
Gennaro Marco Duello
Barbara D'Urso esplode con Selvaggia: "Due anni ferma ingiustamente, tu non puoi sapere cosa ho passato"
Selvaggia mette sotto pressione Filippo Magnini: "Sei rigido" e lui: "Vengo dal nuoto dove le emozioni si controllano"
Marcella Bella: “A Ballando sono l’unica che ha un temperamento. Scontri con d’Urso? Chiedete a lei”
Morta la madre di Simone Di Pasquale, lui è in diretta a Ballando con le stelle: “Grazie per avermi permesso di scegliere”
Milly Carlucci e la solidarietà a Sigfrido Ranucci dopo l’attentato: “Un abbraccio a lui, alla sua famiglia e a Report”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views