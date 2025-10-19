Ellie Goldstein a Ballando con Vito Coppola, è la prima con sindrome di Down: “La disabilità non mi definisce”

Ellie Goldstein è la prima concorrente di Ballando con le Stelle con sindrome di Down. Partecipa all’edizione inglese del programma ed è in coppia con il coreografo e ballerino Vito Coppola. Nata nell’Essex, ha 23 anni ed è attrice e modella (nel 2020 ha posato per Gucci).

Ellie Goldstein è la prima concorrente di Ballando con le Stelle con sindrome di Down. Nata nell'Essex, ha 23 anni ed è una modella e attrice, diventata nota negli scorsi anni per aver posato per Gucci ed essere stata la prima con questa disabilità. Nella versione inglese del programma è in coppia con il ballerino e coreografo Vito Coppola, che nel 2021 ha fatto parte del cast italiano. Nel corso delle prime puntate, la coppia ha eseguito coreografie sempre diverse e la concorrente ha più volte sottolineato quanto questa opportunità sia molto importante.

Ellie Goldstein a Ballando con le Stelle UK in coppia con Vito Coppola

Ellie Goldstein fa parte del cast di Ballando con le Stelle UK ed è in coppia con Vito Coppola, già volto della versione italiana dello show nel 2021 (quando ebbe una relazione con la cantante Arisa). La loro avventura nel programma è iniziata a fine settembre e nel corso di queste settimane la ballerina si è messa alla prova con coreografie e stili sempre diversi, trasformando il suo look e i suoi passi, dalla salsa al valzer. "Ballare su questo palco mi fa sentire forte, sfacciata, sicura di me stessa e completamente me stessa — amo ogni singolo minuto", ha raccontato Goldstein in un post condiviso sui social. Un'opportunità che sognava da tempo e che la rende più felice che mai: "Sto così bene e mi sento così felice". È la prima concorrente con sindrome di Down a scendere in pista, ma la sua disabilità non ha mai rappresentato un limite: "Sì, ho la sindrome di Down, ma non mi definisce. Neanche lontanamente. In realtà è la cosa meno interessante di me".

Chi è Ellie Goldstein, la carriera come modella

Nata a Ilford, nell'Essex, Ellie Goldstein ha 23 anni ed è una modella e attrice. Nel 2020 è diventata nota per aver posato per Gucci: è stata la prima testimonial del brand con sindrome di Down. Fin da piccola il suo sogno era proprio quello di lavorare come modella e, a 18 anni, è riuscita a realizzarlo. Lavora da diversi anni con l'agenzia inclusiva Zebedee Management, che dà spazio a diversità e disabilità. È apparsa in diverse pubblicità e servizi fotografici, tra cui Superdrug, Nike e Vodafone.