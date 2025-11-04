Monica Guerritore ballerina per una notte a Ballando con le stelle: il sì dopo anni di no alle giurie

Monica Guerritore ha sempre declinato l’invito a partecipare come concorrente, ma adesso sarà ballerina per una notte. Il motivo è la promozione del suo ultimo film, Anna.

Milly Carlucci è riuscita nell'impresa. Dopo anni di corteggiamento respinto al mittente, Monica Guerritore scenderà finalmente sulla pista di Ballando con le Stelle. Non come concorrente – quello proprio no, ma chissà che non firmi l'opzione per il prossimo anno – ma come ballerina per una notte nella settima puntata del talent show di Rai 1.

L'annuncio di Milly Carlucci: "Una grande del cinema e del teatro"

La conduttrice ha svelato l'ospite attraverso i social, con l'entusiasmo che riserva solo alle presenze più prestigiose: "Questa è la settimana in cui ci prepariamo ad accogliere sulla nostra pista davvero un'attrice di grandissimo prestigio: Monica Guerritore. Uno di quei nomi che fanno dire: ‘ecco la grande qualità del cinema, del teatro, della professione dell'attore'. Lei sarà ballerina per una notte e siamo tutti ansiosi di circondarla di bellezza, di tutto quello che noi cerchiamo di fare per i nostri concorrenti, per accoglierla nel miglior modo sulla nostra pista". Oggettivamente, il nome di Monica Guerritore è uno di quelli che fa sempre piacere vedere: dopo il successo di Inganno su Netflix, l'artista torna in scena con un nuovo progetto, ovvero Anna, il film nel quale interpreta Anna Magnani e che la vede impegnata anche nella regia.

Il motivo dell'ospitata: il film su Anna Magnani

Proprio così. A spingere l'attrice ad accettare è la promozione di Anna, il suo nuovo film in uscita giovedì 6 novembre, nel quale interpreta una delle figure più iconiche del cinema italiano: Anna Magnani. La pista di Ballando con le Stelle, con i suoi milioni di spettatori ogni sabato sera, diventa così il palcoscenico ideale per lanciare il progetto cinematografico, anche a costo di accettare quel giudizio che in passato aveva sempre rifiutato. Il paradosso è appunto

L'attrice ha sempre declinato gli inviti a partecipare come concorrente, dichiarando pubblicamente la sua posizione. Nel 2019 le sue parole erano state nette: "Non voglio essere giudicata da nessuna giuria". Eppure, sabato sera, la Guerritore si troverà esattamente in quella situazione che aveva sempre respinto: dovrà ballare e sarà giudicata dalla giuria di Ballando con le Stelle. Sarà ovviamente una passerella.

In palio i 50 punti del tesoretto

Come da tradizione per ogni ballerino per una notte, la performance della Guerritore avrà un peso concreto sulle sorti delle coppie in gara. L'ospite potrà infatti conquistare i 50 punti del tesoretto che, verso la fine della settima puntata, saranno assegnati da Alberto Matano e Rossella Erra a una o due coppie del cast.